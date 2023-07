‘A saída do Manoel Soares é uma derrota para todos nós’, diz Paulo Vieira, da Globo

Paulo Vieira, humorista da Globo, usou o Twitter para demonstrar insatisfação com a demissão de um colega de emissora. “A saída do Manoel Soares é uma derrota para todos nós”, escreveu, em referência ao ex-apresentador do Encontro com Patrícia Poeta.

Após a repercussão do comentário, que já conta com quase 1 milhão de visualizações e recebeu cerca de 25 mil curtidas, o artista fez uma nova postagem mostrando uma captura de tela indicando que não pretendia mais ler os comentários de internautas sobre o fato, com a inscrição: “As notificações foram silenciadas nesta conversa”

Manoel Soares deixou a emissora Globo. Foto: Kelly Fuzaro/Globo /Divulgação

Manoel Soares demitido da Globo

A Globo informou a saída do jornalista em uma nota curta, sem grandes detalhes. Confira a íntegra abaixo:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira.

Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades.

Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.”

Após a demissão, Manoel Soares usou as redes sociais para afirmar que não ficou “chateado ou magoado” com a demissão, e que não se trata de um “fim”, mas do “início de um novo ciclo”. “Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros”, escreveu.

No dia seguinte, sábado, 1.º de julho, Manoel Soares disse que se deparou com “absurdos” e “notícias falsas” envolvendo seu nome depois da demissão. Sem citar diretamente a quem se referia, afirmou: “Vamos acionar juridicamente todos que publicam e replicam essas mentiras para que respondam na Justiça. [...] Estou indignado com esse tipo de covardia, mas tranquilo sobre a verdade das minhas ações e conduta”.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da Globo a respeito das declarações. Caso haja um novo posicionamento por parte da emissora, será incluído neste espaço.

No 'Big Terapia', Paulo Vieira faz piada com direção da Rede Globo. Foto: João Cotta/Globo

Quem é Paulo Vieira?

Nascido em Goiás, mas tendo passado boa parte da juventude no Tocantins, Paulo Vieira começou a chamar atenção do humor nacional ao participar do quadro Quem Chega Lá, no Domingão do Faustão, em 2015.

Anos depois, fez parte do elenco fixo do Programa do Porchat, da Record. Mais recentemente, foi contratado pela Globo, ganhando destaque no BBB, entre outros programas. Em dezembro de 2022, o humorista relatou ter sofrido com uma série de mensagens e ligações de teor racista, chegando a receber o apoio de Lula.