Mara Maravilha diz que não pediu para ‘fazer parte do grupo das loiras’

A ex-apresentadora e cantora Mara Maravilha disse que não participaria de um grupo formado pelas artistas Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana. Ela afirmou que, ao contrário do que foi divulgado, nunca pediu para fazer parte de uma reunião com o trio e que nunca fez o tipo “paquita e loira”. Mara contou também sobre o momento em que deixou de falar com Xuxa, logo após a saída da “rainha dos baixinhos” da Record, em 2020.

Mara, em 2017 Foto: Daniela Ramiro / ESTADAO CONTEUDO

Em entrevista a um site de notícias do meio artístico, a artista se mostrou impaciente com o fato de ser sempre comparada com o grupo de paquitas e amigas de Xuxa. “Eu não preciso fazer parte desse grupo, o que eu respeito são as diferenças sociais”, afirmou. “A minha carreira foi pautada com o meu talento, com as minhas conquistas aqui no SBT, na Record, com os milhões de discos que vendi, mesmo sendo assim, morena. Nunca pedi para fazer parte de um grupo. Depois dessa situação, é óbvio que eu não gostaria de participar.”

Ela disse ainda que, apesar não ter rancor de Xuxa, sabe que as duas são “colegas rivais”. “Amo a Xuxa, a Angélica e a Eliana. Quando temos Deus no coração, estamos em paz com tudo. Mas a realidade é outra”, disse. “Eu tinha um relacionamento com a Xuxa, de vários capítulos, mas isso era antigamente. Até ela sair da Record nós ainda nos falávamos. Mas eu já era Mara Maravilha naquela época, eu batia de frente.”

A ex-funcionária do SBT participou do Programa Xuxa Meneghel (2015-2016), na Record, e exaltou o sucesso de audiência no episódio em que apareceu. Segundo Mara, Xuxa apenas se afastou e colocou um fim na amizade.