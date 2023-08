Maria Helena Dias, atriz de ‘Elas por elas’ e outras novelas da Globo, morre aos 91 anos

A atriz Maria Helena Dias, protagonista da novela Elas por Elas da TV Globo em 1982, morreu aos 91 anos A artista estava internada em um hospital desde o dia 24 de junho após ter tido um mal-estar em sua casa. A informação foi divulgada por pessoas próximas à artista neste sábado, 5. A causa da morte não foi divulgada.

O Estadão confirmou neste sábado que o corpo da atriz foi velado e cremado no Cemitério do Araçá, em São Paulo, na quinta-feira, 3. Segundo informações do cemitério, a morte aconteceu na quarta-feira, 2.

Maria Helena Dias na novela 'Anjo de mim' Foto: Divulgação/Globo

A carreira de Maria Helena Dias

No ramo artístico, Maria Helena deu seus primeiros passos como atriz na década de 1950, na extinta TV Tupi, com passagens pelas TVs Paulista, Continental e Rio, Excelsior e Manchete.

Também atuou na TV Record e TV Globo, onde se destacou pelos sucessos Ciranda de Pedra, Tieta, Rainha da Sucata e Elas por Elas, no qual deu vida a uma das protagonistas, Carmem. Em 1981, em entrevista para o jornal O Globo, Maria contou que não teve apoio da família no início da profissão.

Da esquerda para a direita, as atrizes Miriam Persia, Maria Helena Dias, Leila Diniz, Liana Duval, Giedre e Glauce Maria, na piscina do Tenis Clube de Marília, cidade onde ocorreu o II Festival de Cinema de Marília, interior do estado de São Paulo. Foto: Ywane Yamazaki / Estadão

“Para a minha família, fui uma espécie de ovelha negra no início. Para o pessoal de teatro e TV, sou muito equilibrada. E é natureza. São polos bem diversos, opostos. Sou de família tradicional paulista, quatrocentona, em que minha mãe foi um caso à parte. Sempre me ajudou a decorar meus textos e me deu total apoio”, relembrou.

Em 1996, Maria Helena fez uma de suas últimas aparições na TV. Na novela Anjo de Mim interpretou Guiomar e decidiu dar uma pausa nos trabalhos após o fim da trama. A atriz só voltaria a atuar em 2006, na novela Cobras & Lagartos e no seriado Carga Pesada, em 2007.

Após o fim dos trabalhos, a atriz optou por viver uma vida reclusa e discreta. Morou até o fim de sua vida em um apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro. Se casou duas vezes e não teve filhos.

Maria Helena Dias Foto: Reprodução/Acervo TV Globo