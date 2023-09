‘MasterChef’ ainda tem lenha para queimar após tantas edições seguidas? Leia análise

A 10.ª temporada do MasterChef Brasil chegou ao fim no dia 12 de setembro. Uma semana depois, a Band já estreou a 5.ª temporada do MasterChef Profissionais. Apesar de uma edição ser voltada a participantes amadores, e a outra a profissionais, o molde é bastante parecido. Há necessidade de entregar tantas edições do mesmo reality show sem dar tempo para o público respirar outros ares?

Além das 15 temporadas citadas acima, ainda há duas do MasterChef Junior (crianças), o MasterChef+ (idosos), e o MasterChef: A Revanche (ex-participantes) - isso sem contar as edições menores, como os especiais de fim de ano. O foco dos participantes pode até mudar, mas a base do programa é a mesma. E quase 20 temporadas em nove anos de existência pode parecer um certo exagero.

Em questão de audiência, os números são mais baixos em relação aos das primeiras temporadas. Mas, ainda que não seja mais mesmo sucesso de antigamente, podem ser considerados satisfatórios nos resultados atingidos, levando em conta a expectativa da Band.

Há de se lembrar, porém, que as emissoras não se restringem mais apenas à TV. Há alguns anos, a Globo fez três temporadas do Mestre do Sabor, cuja audiência foi muito maior que a de qualquer edição do MasterChef, mas não causou a mesma repercussão.

A própria Band destaca a transmissão simultânea no site oficial da atração e no aplicativo BandPlay. Há ainda o vasto acervo no canal de YouTube oficial do MasterChef Brasil, criado pouco depois do fim da 2.ª temporada do programa, em outubro de 2015, que conta atualmente com quase 4 bilhões de visualizações no YouTube, somando todos os seus vídeos, sem mencionar trechos publicados em outras redes sociais.

Em outras palavras, ainda que o público, em geral, talvez já não tenha mais o mesmo interesse pelos incessantes MasterChefs brasileiros, parece que o programa ainda conta com uma audiência fiel e engajada (boa parte online), que justifica sua existência.