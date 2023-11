Matt LeBlanc, o Joey de Friends, homenageia Matthew Perry, o Chandler: ‘Nunca vou te esquecer’; leia

O ator Matt LeBlanc, que interpretou o personagem Joey em Friends, fez a primeira homenagem após a morte de Matthew Perry nesta terça-feira, 14. Joey e Chandler, personagem de Matthew, moravam juntos no seriado. O ator morreu aos 54 anos no dia 28 de outubro. Ainda não se sabe a causa da morte.

“É com o coração pesado que me despeço”, escreveu Matt em uma publicação que trazia fotos dos dois atuando juntos em Friends. “Os momentos que vivemos juntos estão honestamente entre os momentos favoritos da minha vida”, completou.

Matt LeBlanc fez primeira homenagem a Matthew Perry após morte do ator. Foto: Reprodução de vídeo/NBC

O artista ainda comentou sobre a amizade que os dois desenvolveram fora das telas. “Vou sempre sorrir quando eu pensar em você e nunca vou te esquecer. Nunca”, prometeu Matt.

“Abra as suas asas e voe, irmão. Você está finalmente livre”, continuou. Ao final, ele ainda brincou: “E acho que você vai ficar com os US$ 20 dólares que me deve”.

O corpo de Matthew foi encontrado em uma banheira na casa onde vivia em Los Angeles. A notícia da morte chocou os fãs do seriado. O ator, que já havia enfrentado problemas com o abuso de álcool e outras substâncias ilícitas, aparentemente estava em um bom momento da vida.

Os atores Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, do elenco principal de Friends, se pronunciaram sobre o ocorrido a partir de um comunicado em conjunto, divulgado dois dias após a morte do colega.

“Estamos todos absolutamente devastados com a perda de Matthew. Éramos mais do que simples colegas de elenco. Somos uma família”, diz a declaração publicada com exclusividade para a People. “Há tanto a ser dito, mas neste momento vamos nos permitir um instante para lamentar e processar esta perda inimaginável.”

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais