Matthew Perry, de ‘Friends’, falou sobre uso de droga que causou sua morte em autobiografia

Matthew Perry, ator de Friends, falou sobre o uso de ketamina em sua autobiografia Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível: As memórias do astro de Friends, lançada em 2022. Segundo laudo da autópsia, divulgado na sexta-feira, 15, o artista morreu devido ao “efeito agudo” da substância.

“Tomar ketamina é como ser atingido por uma pá de felicidade na cabeça. Só que a ressaca é ainda mais forte que a pancada. Ketamina não era pra mim”, escreveu Perry em seu livro, que fala do período de gravação do seriado e de sua dependência química.

Outros fatores contribuíram para a morte do astro, como afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina (usada para tratar o transtorno do uso de opioides). O óbito foi considerado acidental.

Perry foi encontrado inconsciente na banheira de hidromassagem de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no final de outubro. As autoridades não conseguiram reanimá-lo. Ele tinha 54 anos.

Matthew Perry foi encontrado morto em sua casa. Foto: Matt Sayles/AP

O ator falava abertamente sobre sua dependência química. Ao ser questionado sobre o episódio que ele menos gostou de Friends, por exemplo, Perry confessou que esqueceu como foi gravar três temporadas. “Às vezes, eu estava meio fora de mim”, disse o artista à BBC Radio 2, referindo-se ao abuso de substâncias.

Entenda mais sobre o uso da ketamina

Usada oficialmente no País como tranquilizante anestésico para animais de grande porte, como cavalos, a cetamina (ou ketamina) tem crescido como droga popular para uso recreativo e aplicação de golpes do tipo “boa noite, Cinderela”. O aumento no uso e nas apreensões tem sido gradual e atingiu o pico no ano passado, com 102 testes positivos para a droga, só entre casos oficialmente registrados.

Em abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou o status da ketamina e da escetamina na lista de substâncias controladas. Com isso, ela “subiu” um degrau na classificação de perigo e saiu da C1, de “substâncias sujeitas a controle especial”, para a B1, de “psicotrópicas” e “sujeitas à notificação de receita ‘B’”.