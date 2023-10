Além de ‘Friends’, relembre outros trabalhos de Matthew Perry

Matthew Perry, o eterno Chandler, de Friends, morreu neste sábado, 28, aos 54 anos de idade. Apesar de o personagem ter lhe rendido o auge de sua carreira e a maior parte das lembranças de fãs, ele fez diversos outros trabalhos na TV e no cinema.

Matthew Perry em foto de 26 de abril de 2017 Foto: Carlo Allegri/Reuters/File Photo

Por O Triunfo (2005), por exemplo, chegou a receber indicação aos prêmios Emmy e Globo de Ouro nas categorias de melhor ator em minissérie ou filme. Por sua participação em The West Wing (2003), série baseada na vida política de Washington, foi indicado como melhor ator convidado em série de drama.

Um de seus papéis de maior destaque no cinema veio em E Agora, Meu Amor? (1997), em que fez par romântico com Salma Hayek, numa trama que envolve uma paixão de uma noite só seguida por uma gravidez inesperada que une duas personalidades completamente diferentes.

Em Almost Herores (1998), foi protagonista ao lado de Chris Farley na história que remetia ao início do século 19, mostrando dois homens explorando os Estados Unidos.

Em Meu Vizinho Mafioso (2000) interpretou o dentista Nicholas Oseransky, o Oz, que via sua vida mudar repentinamente quando um conhecido criminoso - vivido por Bruce Willis - mudava para a vizinhança. A comédia rendeu a continuação Meu Vizinho Mafioso 2 (2004).

Em Duas Vidas (2000), outro longa protagonizado por Bruce Willis, também fez uma pequena participação.

Um de seus últimos trabalhos de destaque no cinema foi no filme 17 Outra Vez (2009), estrelado por Zac Efron. Antes de desejar voltar no tempo e viver como se tivesse 17 anos, o protagonista era vivido por Matthew Perry.

Na televisão, antes de Friends, inegavelmente seu auge, fez diversas participações menores, com destaque para as séries Second Chance (1987) e Sydney (1990), nos quais teve mais aparições.