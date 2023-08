Maurício Kubrusly: Relembre quadros, reportagens e entenda importância do jornalista

Maurício Kubrusly consolidou um novo jornalismo na televisão brasileira, com um estilo menos quadrado e mais natural. Com o quadro dominical Me Leva, Brasil, que estreou no Fantástico nos anos 2000, o repórter percorria os quatro cantos do Brasil em busca de histórias curiosas, apresentadas por personagens inusitados.

Em entrevista ao Memória Globo, o jornalista contou que a ideia inicial era conhecer o País de ônibus, sob a justificativa de sair do eixo Rio-São Paulo e se aprofundar no cenário brasileiro. Kubrusly lembrou o quanto gostava de participar do projeto e disse que “foi um sonho” realizar o programa.

“Foi um sonho meu fazer essa série. Normalmente, eu ia para uma festa – porque a festa nunca é domingo, era sexta, sábado e domingo. Pode ser a festa do caqui, da banana, do chifre do boi, da farofa. Até a festa da farofa eu fiz, Campeonato Brasileiro da Farofa”, relatou.

Maurício Kubrusly durante transmissão do carnaval de São Paulo, na TV Globo. Foto: Divulgação/TV Globo

“E era engraçado porque o Pedro Bial dizia sempre assim: ‘Festa! Onde andará o Maurício Kubrusly?’ E abria para mim. Quando terminava o meu trabalho, eu ficava conversando com as pessoas”, pontuou. Após quase 20 anos no ar, o programa terminou em 2017.

Em 2005, ganhou uma versão em livro publicada por Kubrusly, no qual reunia as principais histórias do quadro. O jornalista também lançou, em 2010, o livro Me Leva Mundão, com crônicas sobre as experiências das reportagens.

“A coisa que mais me bate é a oportunidade que eu tenho tido de conviver com essas pessoas maravilhosas, extraordinárias, anônimas. É comum eu chorar durante gravações do Me Leva, Brasil. Eu sou emotivo.”

Em 2010, o programa completou dez anos no ar e o Fantástico preparou um especial para mostrar por onde andavam os antigos personagens. Kubrusly voltou para os estados como o Rio Grande do Norte, para reencontrar o “pão-duro de Caicó”, e Sergipe, a fim de saber o que aconteceu com o bode que gostava de acompanhar enterros.

O repórter descobriu que o animal havia morrido pouco tempo antes e foi homenageado com um monumento na cidade. Dentre as demais reportagens memoráveis, o quadro já mostrou o padre que dava conselhos amorosos e fez um perfil de Rambú, o Rambo brasileiro.

34 anos de TV Globo

Kubrusly começou a sua carreira no jornalismo cultural, cobrindo festivais de rock. Além disso, o jornalista já participou de outras coberturas como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos e as cerimônias do Oscar. O repórter trabalhou por 34 anos na TV Globo e fez reportagens marcantes nesse período.

Entrevista com a banda cover de Guns n’ Roses

Entrevista com Raul Seixas

Diagnóstico de demência

Kubrusly deixou a TV Globo em 2019, após ser diagnosticado com Demência Fronto Temporal. Neste domingo, 20, foi homenageado pelo Fantástico.

Em determinado momento do programa, que faz parte do especial de 50 anos da atração, Pedro Bial citou o colega: “Ele tinha um faro, uma sensibilidade para tocar aquilo... Maurício Kubrusly merece todas as nossas homenagens. Não só pelo Me Leva Brasil. Grande jornalista.”

Em seguida, foi exibido um vídeo com imagens recentes do repórter, caminhando em uma praia do Nordeste acompanhado por um cão. O trecho foi acompanhado por uma música emocionante e trouxe informações sobre seu estado de saúde.

Mauricio Kubrusly, em 2019. Foto: Iara Morselli/ESTADAO

“Maurício Kubrusly hoje vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart, e com Shiva, o simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou sua São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT)”.

“A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira”, encerrou a homenagem.