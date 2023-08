‘Melhor da Noite’: Zeca Camargo e Glenda Kozlowski sucedem Faustão na dura tarefa de inovar na Band

O Melhor da Noite, novo programa da Band, estreia nessa segunda-feira, 21, com a missão de substituir o espaço deixado por Faustão. Apresentado por uma dupla de ex-globais de peso, Zeca Camargo e Glenda Kozlowski, tem o desafio de superar o ar genérico do que foi divulgado pela Band até agora.

As propagandas falam em uma atração que “vai unir informação e diversão em um só lugar”, ao vivo, com participação do público, mostrando viagens e personagens de regiões variadas do Brasil e ensinando receias que “cabem no bolso”, incluindo também prêmios e um auditório.

De diferente, a promessa de quadros no formato de reality show, como um que pretende formar relacionamentos amorosos entre idosos, e uma ‘inteligência artificial’ com voz feminina que vai interagir com os apresentadores.

O próprio nome é praticamente igual ao Melhor da Tarde, e o logotipo da atração também é muito parecido ao de outras atrações recentes do canal, como o Manhã na Band e o Aqui na Band. Afinal, isso seria a construção de uma sólida identidade visual ou apenas falta de criatividade na emissora?

Logotipos do 'Melhor da Noite', 'Manhã na Band' e 'Aqui na Band' Foto: Reprodução/Band

A mensagem do apresentador indica, ao menos, um esforço: “A expectativa é de trazer um programa diferenciado, podendo criar e nos reinventar diariamente. O ritmo do ao vivo nos dá a oportunidade de ir formatando e experimentando aos poucos. Vamos estrear com tudo o que queremos, mas sempre dando espaço a novidades”, diz Zeca Camargo.

Além de Zeca e Glenda, o Melhor da Noite terá no elenco fixo o cantor Thaíde, o humorista Magno Navarro, o chef Rodrigo Oliveira e Rodrigo Alvarez, na Europa, falando sobre temas internacionais.

O Melhor da Noite estreia nesta segunda-feira, 21, na Band, e irá ao ar de segunda a sexta, ao fim do Jornal da Band.