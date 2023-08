‘Domingão com Huck’ traz Michel Teló no Dia dos Pais; veja atrações

O Domingão com Huck desse Dia dos Pais, 13 de agosto, contará com a presença de Michel Teló. O cantor foi convidado para a atração de Luciano Huck para cantar sua nova música Fuzuê.

“Meu parceiro Luciano, que alegria. Obrigado sempre por me receber com tanto carinho. Você e sua família sempre tão especiais comigo e com a minha família. Muito feliz de estar junto contigo. Deus abençoe sempre. E parabéns pelo Domingão!”, afirmou o sertanejo no Instagram.

Michel Teló e Luciano Huck no palco do 'Domingão com Huck' de Dia dos Pais Foto: Reprodução de 'Caldeirão com Huck' (2023)/TV Globo

Fuzuê será tema da próxima novela das 7, de mesmo nome, que estreia na segunda-feira, 14. Um dos protagonistas da trama, o ator Micael Borges, também vai participar do Domingão. Como de costume, Dona Dea estará presente no palco.

Michel Teló no Domingão com Huck

O Domingão com Huck vai ao ar neste domingo, 13 de agosto, após a exibição do futebol, na Globo. O programa também traz a semifinal do quadro Pequenos Gênios, os fundadores da ONG Refúgio 343, que atende famílias de imigrantes em Boa Vista, Roraima, no The Wall.

Michel Teló e Luciano Huck postam homenagens de Dia dos Pais

Em seu perfil no Instagram, Michel publicou uma homenagem de Dia dos Pais ao seu pai, Aldo Teló, relembrando o momento em que canta Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo ao lado de Roberto Carlos. Ele também compartilhou uma foto sorridente ao lado de seus filhos.

“Melinda e Teodoro, obrigado por serem vocês. Que sorte a minha ter a oportunidade de ser pai de dois seres tão amáveis e especiais. A criança não tá nem aí pro seu carro melhor, pra uma casa melhor ou maior. Ela quer nossa atenção, brincar, ser amada, respeitada, querem nosso tempo de qualidade e de quantidade”, escreveu.

Luciano Huck também publicou as homenagens de Dia dos Pais feitas por seus filhos no Instagram. “Amor maior do mundo”, escreveu, agradecendo a vídeo postado por Angélica.