Miguel Falabella relembra quando Beatriz Segall se recusou a entrar em seu ‘carro dos Flintstones’

Falabella como diretor do musical que tem Leandro Lima como protagonista; Guimarães como intérprete do lendário Coronel Tom Parker, empresário de Elvis que impediu o astro do rock de fazer apresentações fora dos Estados Unidos.

O convite para Guimarães atuar no musical partiu do próprio Falabella. O ator faz entradas pontuais no espetáculo, nos momentos de inserção de humor na história que percorre a vida e a carreira de Elvis.