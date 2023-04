Morre, aos 13 anos, Arthur Singer, ex-participante do ‘Canta Comigo’

Arthur Singer, cantor mirim e participante do reality show Canta Comigo Teen, da Record, morreu na última quinta-feira, 6, aos 13 anos de idade. A informação foi divulgada em seu perfil no Instagram e confirmada pela mãe, Meire Adriane.

“Durante esses 13 anos em que estivemos com o Arthur, nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor. Tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de TV, viajar...) ele conseguiu”, consta no comunicado.

Em entrevista ao Gshow, sua mãe afirmou que a causa da morte foi um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, e que teria nascido com uma “má formação”: “Má formação que nunca foi detectada, porque o meu filho nunca reclamou de dor de cabeça e a gente só procura fazer uma tomografia, uma ressonância, quando nós temos uma queixa. O meu filho nunca se queixou disso”.

Arthur Singer durante sua participação no 'Canta Comigo Teen', da Record TV, em 2021 Foto: Reprodução de 'Canta Comigo Teen' (2021)/Record TV

Meira ainda rebateu supostos comentários que insinuavam que a morte de Arthur teria sido causada por uma vacina contra a Covid-19: “Quero dizer que sou absolutamente a favor da vacina e que não tem absolutamente nada a ver”.

Além do Canta Comigo, do qual fez parte em 2021, quando tinha 11 anos, Arthur Singer participou também do elenco dos musicais Matilda e The Pilgrims.

