Morre o ator Roberto Frota, de ‘Terra e Paixão’ e ‘Vale Tudo’, aos 85 anos

Morreu, nesta terça-feira, 24, o ator e produtor teatral Roberto Frota, aos 85 anos. Ele estava enfrentando um câncer de pulmão há um ano e meio e não resistiu a uma pneumonia. Quem confirmou a morte dele foi sua ex-mulher, a também atriz Ângela Vieira.

Roberto Frota como Dep. Arruda na série 'Sob Pressão' Foto: Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação

PUBLICIDADE O ator havia sido internado na segunda-feira, 23, e morreu às 6h42 desta terça. Frota deixa mulher, a advogada Márcia Prado, com quem era casado desde 2008, os três filhos, Verônica, Nina e Thiago, e os dois netos. Ele foi casado com Ângela Vieira de 1983 a 1997. “Hoje, Roberto partiu, aos 85 anos… Foi ótimo diretor e um ator versátil, participando de peças importantes e várias novelas. Fomos casados durante 14 anos e tivemos a Nina, hoje com 40 anos. Roberto viveu intensamente cada momento da vida”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Edvard Vasconcellos, ator e amigo pessoal de Frota, também fez uma homenagem ao colega de profissão no Instagram, dizendo que estava consternado com a morte. “‘Tô' há meia-hora congelado, diante de uma notícia que prove o contrário. Querido amigo, agora mais do que nunca, entendo a sua pressa em viver. Um dia simplesmente não acordamos. Dessa vez não consegui entregar a tempo nosso próximo projeto. Desculpa!”, escreveu Edvard.

Roberto Frota morreu nesta terça-feira, 24 de setembro. Foto: @Robertofrota via Instagram

O velório do ator acontecerá nesta quarta-feira, 25, no Memorial do Carmo, no Caju, localizado no Rio de Janeiro. Após isso, o corpo do ator será cremado.

Carreira

Roberto tinha mais de 55 anos de experiência nas artes, sendo teatro, cinema ou novelas. Seu currículo teve produções como Vale Tudo, Terra e Paixão, Amor Perfeito, Vai na Fé, Mulheres Apaixonadas, Riacho Doce, Pedra sobre Pedra, Tieta e Sítio do Pica-Pau Amarelo. Seu último trabalho foi em 2023, no folhetim Vai na Fé, da TV Globo.