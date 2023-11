Morre o diretor de televisão Roberto Manzoni, o ‘Magrão’, aos 74 anos

O diretor de televisão Roberto Manzoni, conhecido como “Magrão”, morreu aos 74 anos. A informação foi divulgada por Celso Portiolli em suas redes sociais na última sexta-feira, 10.

“Hoje dizemos um adeus cheio de saudade ao nosso querido Magrão”, escreveu. “Diretor de tantos programas que amamos no SBT, ele sabia como ninguém dar vida a um programa de auditório”.

Magrão trabalhou em vários programas de sucesso na televisão brasileira, sendo mais notoriamente o diretor de Viva a Noite, Domingo Legal e a reestreia do Programa do Silvio Santos.

Em nota de pesar, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) lamentou a morte de Magrão. “Hoje, o Sistema Brasileiro de Televisão está mais triste. Perdemos um querido amigo e pioneiro da nossa caminhada: Roberto Manzoni, o Magrão, como era carinhosamente conhecido em todo o meio televisivo”, diz o comunicado.

Magrão, diretor de televisão, morre aos 74 anos Foto: Reprodução/YouTube/TheNoite

“Colega respeitado, profissional ímpar, amigo zeloso e carinhoso, assim era Roberto Manzoni”, continua a nota. “A perda de Magrão causa imensa tristeza pela ausência que sentiremos do querido amigo, do confiável parceiro e do inspirador profissional. Sempre tinha uma divertida anedota pra contar no almoço, com seu jeito bonachão e risonho, uma presença leve, daquelas que a gente quer sempre ter por perto. Sempre tinha a solução para um irresolúvel problema. Sempre tinha um abraço para um delicado momento”.

A apresentadora Sônia Abrão também fez uma publicação em homenagem a Manzoni. “Magrão, meu amigo querido, aprendi muito com você quando trabalhei, sob sua direção, no Domingo Legal! Obrigada por tudo”, escreveu. “Vai voltar a formar aquela dupla imbatível com o Gugu lá no céu”.