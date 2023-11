Morre Paulo Hesse, ator de ‘O Cravo e a Rosa’, aos 81 anos

O ator Paulo Hesse morreu na última terça-feira, 14, aos 81 anos. A informação foi divulgada por amigos do ator, incluindo a atriz Bárbara Bruno, que lamentou o ocorrido em suas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Paulo Hesse Foto: Reprodução/Globoplay

“Vá em paz, querido! Viva Paulo Hesse”, escreveu Bárbara. Cléo Ventura também falou do amigo nas redes sociais. “Adeus, querido Paulo Hesse”, publicou.

“Amigo dos palcos, da vizinhança... da vida! Grandioso ator”, publicou a amiga e também atriz Daliléa Alaya. “Amigo, você não perdeu a vida. Foi a vida que te perdeu! Você era forte, lindo e claro como o sol. Continue a sorrir, esse teu sorriso contagiante! Encontre-se com Deus e descanse em seus braços”.

O velório e sepultamento de Paulo acontecerá nesta quinta-feira, 16, a partir das 9h, no Cemitério da Paz, no bairro do Morumbi, em São Paulo, confirma a administração do local.

Paulo teve um extenso trabalho na atuação, com passagens pelo teatro, cinema e televisão. Ele estreou nas novelas ao participar de O Machão, de 1974, na TV Tupi. Desde então, participou de mais de 20 obras, de Paraíso Tropical a Água na Boca. Entre seus papeis mais conhecidos, está o Delegado Sansão Farias, de O cravo e a rosa.