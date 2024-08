Morre Silvio Santos: SBT exibe hoje uma parte do documentário inédito sobre o apresentador

Uma parte do documentário inédito “Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro” será exibido na noite deste domingo, 18, a partir das 19h30, no SBT, segundo divulgou a emissora em nota.

A exibição é uma homenagem póstuma ao apresentador, que morreu na manhã do último sábado, no Hospital Israelita Albert Einstein, vítima de uma broncopneumonia após uma infecção por gripe H1N1. O corpo do apresentador foi enterrado na manhã deste domingo, no Cemitério Israelita do Butantã.

Silvio Santos desfilando como destaque da escola de samba carioca Tradição, em 2001, cujo enredo era "O Homem do Baú-Hoje é Domingo, é Alegria. Vamos Sorrir e Cantar!", no Rio de Janeiro. Foto: Robson Fernandjes/AE