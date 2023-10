Morre Suzanne Somers, atriz de ‘Um é Pouco, Dois É Bom e Três é Demais’, aos 76 anos

A atriz norte-americana Suzanne Somers morreu neste domingo, 15, aos 76 anos de idade - ela comemoraria seu aniversário de 77 nesta segunda, 16. No último mês de julho, ela havia revelado o retorno de um câncer de mama, doença da qual já havia sido diagnosticada também no ano 2000.

Suzanne Somers em cena de 'Um É Pouco, Dois É Bom e Três É Demais', exibido no Brasil nos anos 1980 Foto: Reprodução de 'Three's Company' (1977)/ABC

“Suzanne Somers se foi pacificamente em sua casa nas primeiras horas de 15 de outubro. Ela sobreviveu a uma forma agressiva de câncer de mama por mais de 23 anos”, informou comunicado em nome da família da atriz enviado à revista People.

Ela ficou conhecida especialmente por seus papéis nas séries Um é Pouco, Dois é Bom e Três é Demais (1977) e Step By Step (1991). Em 2015, ela fez parte do elenco do talent show Dancing With The Stars.