Mulher de Faustão diz que família optou pelo silêncio

A mulher de Fausto Silva, Luciana Cardoso, foi ao Instagram para falar sobre a cirurgia que o apresentador fez no último domingo, 27, quando passou por um transplante de coração. “Ontem foi um domingo abençoado para nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames de painel de anticorpos e outros detalhes médicos. Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023″, escreveu.

Em um primeiro instante, segundo Luciana, a família preferiu esconder a necessidade do transplante de coração. “Nos mantivemos em silêncio como é característica até que a internação se tornou pública. A princípio, achamos que preservar o quadro clínico e a necessidade do transplante seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio”, declarou.

Ela agradeceu às mensagens recebidas pelas redes sociais. “Com toda transparência que nos é característica, confirmamos a notícia. A partir desse momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si a empatia como um de seus valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas”, completou.

Instagram recuperado

Lu Cardoso comentou sobre a recuperação de sua conta no Instaram. “Dessa vez, voltou rápido. Obrigada @instagram”, escreveu. Os fãs de Faustão aproveitaram para enviar energias positivas nos comentários.

Ela se referiu ao episódio no qual o Instagram derrubou uma conta criada pela família, quando havia apenas duas postagens, para compartilhar histórias de pessoas que passaram por um transplante de coração, chamado “Faustão do meu coração”.

Lu chegou a protestar à época: “Complicado tanta pornografia no Instagram e eles fazem vista grossa quando podemos mudar a mentalidade do brasileiro para uma causa tão nobre”, escreveu. “(Quando) podemos mudar toda uma geração, (quando) podemos fazer do Brasil o maior doador de órgãos do mundo somos barrados! Infelizmente o mal já tomou conta do mundo e nós temos que nos unir para fazer a coisa certa!”, acrescentou.

Transplante

O apresentador passou por um transplante de coração com a equipe médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. “O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje (domingo), quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30″, completou a nota do hospital, que disse ainda que Faustão “permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição”.

João Guilherme Silva, filho de Fausto, também usou as redes sociais para publicar um vídeo e agradecer as mensagens de apoio. O apresentador está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto para tratar uma insuficiência cardíaca. “Galera, essa mensagem aqui é para agradecer todos vocês por todas as mensagens que vocês mandaram, pelas orações, eu fiquei impressionado com a mobilização de todos vocês e isso dá muito orgulho para a gente. E queria dizer também que ele está bem, estamos na luta. Todo mundo com muita esperança. Vamos para a luta, galera”, disse João, no vídeo.