Netflix: 5 filmes e séries sobre Copa do Mundo para você assistir

Publicidade

A Copa do Mundo de 2022 tem início no próximo dia 20 de novembro, no Catar. O Estadão selecionou alguns filmes e séries envolvendo a principal competição de futebol disponíveis na Netflix para você assistir. Confira abaixo.

O Divino Baggio (2021)

O filme conta a história de Roberto Baggio, histórico atacante italiano que foi eleito o melhor jogador do mundo em 1993, e também é lembrado por ter perdido o pênalti que causou a derrota de seu país para o Brasil na final do mundial de 1994. Desde seus tempos de juventude, passando pela relação com a família, em especial seu pai, e as escolhas e apostas da carreira esportiva, até chegar ao auge, com seus bons jogos pela Azzurra, e à decadência.

Brasil 2002 - Os Bastidores do Penta (2022)

Quem não se lembra do último título mundial da seleção brasileira, conquistado por nomes como Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Marcos? Este documentário permite reviver aqueles dias gloriosos e saber detalhes dos bastidores pela visão dos próprios participantes daquela campanha.

Continua após a publicidade

Gol Contra (2022)

A minissérie baseada em fatos reais retrata a trajetória de Andrés Escobar, jogador do Atlético Nacional de Medellín e da seleção da Colômbia nos anos 1980 e 1990. Ele ficou conhecido por marcar um gol contra na derrota de sua equipe para os Estados Unidos na Copa do Mundo de 1994. Semanas depois, foi assassinado a tiros em seu país-natal.





Capitães (2022)

A série acompanha os bastidores de jogos de uma seleção rumo à Copa do Mundo de 2022 focando em um atleta de cada confederação: Thiago Silva, do Brasil (Conmebol); Luka Modric, da Croácia (UEFA); Pierre Aubameyang, do Gabão (CAF); Andre Blake, da Jamaica (Concacaf); Hassan Maatouk, do Líbano (AFC) e Brian Kaltack, de Vanuatu (OFC). Clique aqui para assistir ao trailer.

Neymar - O Caos Perfeito (2022)

Continua após a publicidade

Uma produção sobre Neymar, que chega à sua terceira Copa do Mundo como principal esperança de título para o Brasil. Como o nome indica, a série documental aborda a vida e a trajetória do craque da seleção brasileira ao longo de três episódios, incluindo depoimentos do próprio, seu pai, outros jogadores e jornalistas, além de imagens que vão desde a época de sua infância até os dias atuais, passando por momentos difíceis como a lesão sofrida após falta de Zuñiga na Copa de 2014.