Netflix: 5 séries e filmes que valem a pena assistir, mas sairão de cartaz em breve

Diversos filmes e séries entram e saem do catálogo da Netflix e de outros serviços de streaming com frequência. Confira alguns que deixarão de estar disponíveis nas próximas semanas, mas que valem a pena para você assistir ou maratonar enquanto ainda há tempo.

Live (15 de março)

Aos fãs de produções sul-coreanas, esta série de 18 episódios retrata o cotidiano de policiais que trabalham numa das divisões mais movimentadas o país. Porém, eles têm de enfrentar não apenas problemas internos da corporação como também lidar com os problemas pessoais sem que interfiram em seu trabalho.

Arrested Development (14 de março)

A série usa situações surreais envolvendo uma família acostumada à riqueza que passa por dificuldades quando o patriarca se vê preso por esquemas na sua empresa. Quatro irmãos excêntricos à sua maneira passam a viver juntos. De humor rápido e envolvendo situações cheias de coincidências, traz no elenco Jason Bateman, Michael Cera, Will Arnett, Portia de Rossi, Tony Hale, Jeffrey Tambor, Alia Shawkat, além da narração de Ron Howard.

Ganhou três temporadas entre 2003 e 2006, à época exibida pela Fox nos Estados Unidos. Anos depois, em 2013, a Netflix fez uma continuação de duas temporadas, mesmo com os atores mais velhos, do ponto em que a produção havia parado na década anterior. Não mantêm o mesmo nível, mas dá para se divertir.

Um detalhe: na Netflix, consta a opção “remix” da 4ª temporada, em que algumas cenas foram reordenadas. Para assistir à versão original, é necessário ir na sessão “Trailers e Mais” e procurar os episódios.

A Cabana E Seus Segredos (19 de fevereiro)

O documentário aborda o livro de William P. Young e fala sobre a a relação das pessoas com temas como Deus, solidão e a perda. Pode ser uma boa pedida para quem já leu a obra ou se interesse pelo tema religioso.

Instant Hotel (18 de março)

O reality show traz proprietários de hospedagens disponíveis no Airbnb. Eles têm que passar algum tempo nas propriedades dos outros e dar uma nota para a experiência. Ao fim, quem se sair melhor leva o prêmio de 100 mil dólares australianos para casa. Bom passatempo para quem gosta de ver belas paisagens, decorações e arquiteturas, além das relações humanas entre os hóspedes. Ainda está disponível na Netflix a 2ª temporada do programa, que tem seis episódios.

Lego Jurassic World: A Lenda da Ilha Nublar (15 de março)

Lego Jurassic World - A Fuga do Indominous Rex (15 de março)

Lego Jurassic World: A Exposição Secreta (15 de março)

Para as crianças, uma dica interessante são as produções envolvendo o mundo dos dinossauros no universo dos blocos de montar. Como ainda ficam disponíveis por quase um mês, é possível assistir um por fim de semana, por exemplo, antes que saiam do catálogo.