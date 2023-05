Netflix: veja lista com as estreias de maio, como ‘Cleópatra’

A Netflix conta com diversas estreias em seu catálogo ao longo deste mês de maio de 2023. Confira abaixo alguns dos principais lançamentos para você assistir.

Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton (4 de maio)

Spin-off em formato de minissérie, a história se passa em um momento anterior a Bridgerton, retratando o casamento entre a rainha Charlotte e o rei George.

Rainha Cleópatra (10 de maio)

O documentário, que retrata a história da última rainha do Egito, causou polêmica no país por trazer uma Cleópatra com pele negra, levando dezenas de milhares de egípcios a assinarem uma petição online contra a série por “falsificação histórica”. O próprio governo egípcio chegou a responder a plataforma sobre a questão.

Tin & Tina (26 de maio)

Baseado no curta homônimo lançado em 2013, o suspense espanhol começa quando uma mulher sofre um aborto no dia do próprio casamento. Na tentativa de superar o trauma, o casal adota gêmeos em um orfanato, mas a relação dos dois com a religião começa a causar estranheza na família.

Conor McGregor: Além do Octógono (17 de maio)

Boa dica para os fãs de UFC, o documentário aborda a visão do lutador, que chegou a ser o atleta mais bem pago do mundo, sobre o período em que sofreu uma lesão e teve de repensar sua carreira.

Shrek, Shrek 2 e Shrek Terceiro (18 de maio)

Atualmente, a Netflix conta apenas com um especial de Natal e um spin-off de quatro episódios com a turma do ogro verde e mal-humorado. Em breve, será possível assistir aos três primeiros filmes da franquia, que fizeram sucesso nos anos 2000 com personagens como Burro Falante, Pinóquio, os três porquinhos e o Gato de Botas (que fez sucesso a ponto de ganhar seu próprio longa).

Se você ainda não assistiu, se prepare, pois há spoilers a seguir: No primeiro, Shrek precisa enfrentar um poderoso dragão para salvar a princesa Fiona. No filme seguinte, precisa ir ao reino de Tão, Tão Distante para conhecer os pais de sua amada. Já no terceiro, o rei fica doente e Shrek deve encontrar um herdeiro ao trono.

Estreias da Netflix em maio de 2023

Confira abaixo outras apostas da Netflix entre os lançamentos no catálogo da plataforma em maio de 2023. As sinopses foram fornecidas pela própria Netflix.

O Famoso Alfaiate (2 de maio)

Um alfaiate renomado começa a fazer o vestido de casamento da noiva do melhor amigo, mas os três guardam segredos que podem ter consequências inesperadas.

Mulligan (12 de maio)

Nesta comédia de humor ácido, a Terra é praticamente destruída por alienígenas. E agora? Será que os sobreviventes vão conseguir reconstruir o que sobrou?

A Mãe (12 de maio)

Uma assassina treinada sai do esconderijo onde vive para proteger a filha, que nunca conheceu, de criminosos em busca de vingança.

Black Knight (12 de maio)

Em um 2071 distópico, com o mundo arrasado pela poluição, a sobrevivência da humanidade depende de um extraordinário grupo de entregadores.

Dra. Cha (17 de maio)

Vinte anos depois de abandonar a carreira na saúde, uma dona de casa luta para encontrar seu lugar no ambiente cheio de surpresas da residência médica.

Com Carinho, Kitty (18 de maio)

Kitty é uma jovem casamenteira que vai acabar topando com o namorado de longa distância num lugar especial: a escola de Seul que sua falecida mãe frequentou.

Silêncio (19 de maio)

Sergio matou os pais há seis anos e, desde então, nunca mais falou uma palavra. Para descobrir o que aconteceu, uma psiquiatra decide fazer uma investigação intensa.

The Good Bad Mother (20 de maio)

Um acidente trágico deixa um ambicioso promotor com a mente de uma criança. Agora, ele e a mãe precisam viver uma jornada rumo à reaproximação.

Fubar (25 de maio)

Um agente da CIA prestes a se aposentar descobre um segredo de família e precisa desempenhar uma última (e inesperada) missão.

Sangue e Ouro (26 de maio)

Nos últimos dias da Segunda Guerra, um desertor alemão e uma jovem mulher se envolvem em uma batalha sangrenta com um grupo de nazistas em busca de ouro escondido.