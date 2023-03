Netflix: confira 5 apostas dos lançamentos do streaming em março

A Netflix contará com diversas estreias de filmes e séries neste mês de março. Confira cinco sugestões de lançamentos para você assistir.

Luther: O Cair da Noite (10 de março)

Continuação da série exibida entre 2010 e 2019, agora como longa-metragem,traz a história do detetive John Luther (Idris Elba), que decide fugir da prisão para tentar desmascarar o assassino que lhe desafia. Sequências de perseguição e cenas gravadas em ambientes sombrios e extremos dão o contorno da produção.

Cidade Invisível (22 de março)

A série brasileira com ares de superprodução chamou atenção em 2021 por abordar temas do nosso folclore nacional em uma trama sombria e misteriosa, com Marco Pigossi e Alessandra Negrini no elenco. A promessa é de que a continuação traga novas referências, como a da mula-sem-cabeça, por exemplo.

Mistério em Paris (31 de março)

Ainda dá tempo de assistir a Mistério no Mediterrâneo, que antecede o novo filme. A Netflix aposta no peso de Adam Sandler e Jennifer Aniston para o casal de protagonistas Nick e Audrey, que anos após desvendar um crime buscam engatar sua agência de serviços de detetive, desta vez, em um novo país.

Kill Boksoon (31 de março)

Exibido no Festival de Berlim, o filme de ação é uma das grandes apostas sul-coreanas que a Netflix programa para 2023. Na trama, a protagonista tenta conciliar a sua vida como assassina profissional, fria e cruel, com a criação de sua filha, que não sabe o que a mãe solo faz para sobreviver.

Agente Elvis

Nesta animação voltada ao público adulto, Elvis Presley não é apenas o rei do rock, mas também um agente secreto que se envolve em missões de alta periculosidade nos Estados Unidos. O personagem é dublado por Matthew McConaughey na versão original. A Netflix anunciou a estreia para este mês de março, apesar de ainda não ter o dia definido.