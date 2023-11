Netflix em novembro de 2023: veja estreias de séries e filmes, como ‘O Assassino’ e ‘DNA do Crime’

A Netflix estreia diversos filmes e séries neste mês de novembro de 2023. Entre os destaques, estão a nova temporada de The Crown, a série brasileira DNA do Crime, com uma trama de ação dirigida por Heitor Dhalia, o documentário Sly, sobre Sylvester Stallone, e o reality show de Round 6.

Sylvester Stallone na premiere do documentário 'Sly', em 16 de setembro de 2023 Foto: Arthur Mola/Invision/AP

Confira alguns destaques abaixo, com seus respectivos trailers e datas de lançamento.

Netflix em novembro de 2023

As Ladras (1.º de novembro)

Toda Luz Que Não Podemos Ver (2 de novembro)

Sly (3 de novembro)

Nyad (3 de novembro)

O Assassino (10 de novembro)

DNA do Crime (14 de novembro)

The Crown - 6.ª Temporada - parte 1 (16 de novembro)

A parte 2 da 6.ª temporada estreia em 14 de dezembro.

O Melhor Natal de Todos (16 de novembro)

Scott Pilgrim: A Série (17 de novembro)