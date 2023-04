Netflix: sabe quais são as 20 melhores séries do streaming? Descubra

A Netflix segue sendo um dos serviços de streaming com mais assinantes no Brasil e no Mundo. Na última quinta-feira, 6 de abril de 2023, o site especializado Entertainment Weekly divulgou uma lista das 20 melhores séries lançadas pela Netflix até hoje.

Há desde sucessos estrondosos como Stranger Things, Round 6 e The Crown, até produções menos conhecidas. Confira a lista abaixo.

20º - Família Upshaw

19º - Kingdom

18º - Arcane

17º - Round 6

16º - Eu Nunca...

15º - Hilda

14º - Disque Amiga Para Matar

13º - Lupin

12º - Stranger Things

11º - Mindhunter

10º - The Crown

9º - American Vandal

8º - Boneca Russa

7º - Missa da Meia-Noite

6º - Chef’s Table

5º - Sex Education

4º - Olhos Que Condenam

3º - Master Of None

2º - I Think You Should Leave with Tim Robinson

1º - The Haunting of Hill House

