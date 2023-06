Netflix Tudum: veja os principais destaques e vídeos do evento em 2023

O Tudum, evento da Netflix, em 2023 aconteceu neste sábado, 17, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Foram anunciados destaques e novidades envolvendo alguns dos principais filmes e séries que a plataforma aposta.

Gal Gadot faz gesto durante o Netflix Tudum 2023 no Brasil Foto: YouTube/@Netflix Brasil

O evento começou com o ator Chris Hemsworth e o diretor Sam Hargrave, ambos de Resgate 2. Na sequência, subiram ao palco Chase Stokes (Outer Banks), Maitreyi Ramakrishnan (Eu Nunca...) e Maisa Silva (De Volta Aos 15). Brasileira, Maisa fez a maior parte da apresentação do evento em inglês, já que a transmissão do evento foi feita para o mundo inteiro via YouTube.

Entre outros momentos de destaque, o anúncio de novos participantes do elenco da 2.ª temporada de Round 6; Golda Rosheuvel, a rainha Charlotte de Brigerton, anunciando que o evento temático The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, que já passou por 10 cidades ao redor do mundo, em breve virá em breve ao Brasil. Também passaram pelo Tudum nomes conhecidos do público como Henry Cavill (The Witcher), Arnold Schwarzenegger (Fubar) e Gal Gadot (Agente Stone, filme cujo trailer encerrou a noite).

Entre as produções que receberam destaque, Resgate 2, Round 6, Round 6: O Desafio, Você, Bridgerton, Emily em Paris, Berlim, Casamento às Cegas, Cobra Kai, Eu Nunca..., The Archies, Heartstopper, Toda Luz que Não Podemos Ver, Lupin, O Problema dos 3 Corpos, Clonaram Tyrone, The Witcher e diversas produções sul-coreanas.

Confira abaixo os vídeos exibidos durante o evento:

Netflix Tudum

O Netflix Tudum acontece neste fim de semana, entre 16, 17 e 18 de junho, entre 12h e 21h, no Pavilhão da Bienal, portão 3 do Parque Ibirapuera, em São Paulo. O Netflix Tudum: Um Evento Mundial para Fãs ocorreu na plateia externa do Auditório Ibirapuera, neste sábado, e teve início às 17h30. É possível assistir à íntegra do evento no YouTube.