No Limite: o que aconteceu com Paulo Vilhena e quem foi eliminado na estreia do programa da TV Globo

O primeiro episódio da segunda temporada de No Limite, da TV Globo, começou com os ânimos exaltados. O ator Paulo Vilhena protagonizou a primeira discussão acalorada da temporada com outro participante, o modelo Guilherme, no episódio que foi ao ar nesta terça-feira, 18. O desentendimento se deu devido a uma acusação de trapaça durante a primeira dinâmica do jogo.

Os dois fazem parte de times diferentes. Guilherme integra o grupo jenipapo e Paulo o grupo urucum. Durante a atividade, a equipe de Paulo percebeu que uma das integrantes do jenipapo, a Pipa, usou as mãos para ajudar outro colega, o que é contra as regras.

“Ela só apontou, irmão”, disse Guilherme. Paulo, por sua vez, foi enfático com o participante e retrucou: “Não aponta o dedo para mim, não, sangue bom”, enfatizou.

Apesar da atitude ter sido denunciada pelo grupo urucum ao apresentador Fernando Fernandes, o time jenipapo venceu a prova.

Discussão

Logo depois, o ator chamou Guilherme para um conversa. “Aí, Jão. Você é todo nervoso, né? Quando você está nervoso, você fala alto. Você é uma pessoa que fala alto, né? Só cuidado para não apontar o dedo”, alertou.

“Qual é, irmão! Não vai me ameaçar não, valeu!”, rebateu Guilherme. “Só não aponta o dedo para os outros, tá ligado?”, reforçou Paulo. “Não vai ameaçar!”, insistiu Guilherme.

“Tá louco, te ameaçar? Você acha que vou te ameaçar? Estou falando para você não apontar dedo e levantar para os outros”, frisou o artista, que a essa altura já estava irritado com o comportamento do participante.

Eliminação

A atriz Monica Carvalho foi a primeira eliminada da atração. Em maioria, o grupo decidiu por tirá-la do jogo. “Essa pessoa não tem muito interesse de estar aqui”, comentou a participante Raiana.

Monica declarou que ficou muito feliz com a oportunidade de participar do reality e reforçou o seu compromisso com o programa. “Eu vim com um propósito e a minha missão foi cumprida”, disse.

Monica Carvalho foi a primeira eliminada da segunda temporada de 'No Limite' Foto: Reprodução/TV Globo

“Eu queria muito viver uma experiência como essa. Embora com um tempo menor, eu sinto que fiz o meu melhor aqui. Eu vou estar do lado de fora, torcendo por vocês”, destacou.