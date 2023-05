‘Noites Alienígenas’: Filme vencedor do Festival Gramado em 2022 chega à Netflix

Noites Alienígenas, atual vencedor do festival de Gramado, faz sua estreia na Netflix nesta sexta-feira, 19 de maio.

O filme chega ao streaming com a pompa de ter sido o melhor longa do festival, conquistando também as categorias de melhor ator (Gabriel Knoxx), melhor ator coadjuvante (Chico Díaz) e melhor atriz coadjuvante (Joana Gatis), com menção honrosa também ao ator Adanilo.

Vale a pena assistir Noites Alienígenas?

Produzido no Acre, Noites Alienígenas gira em torno das consequências trágicas que o tráfico de drogas causa à vida de três personagens na região amazônica. Além dos nomes já citados, sendo Chico Díaz o mais conhecido, o elenco também conta com Gleici Damasceno, vencedora do BBB em 2018.

O crítico de cinema do Estadão, Luiz Zanin Oricchio, considera que o filme “tem pulsão, o que não é tão comum assim no cinema contemporâneo”.

Cena do filme 'Noites Alienígenas', premiado no Festival de Gramado em 2022 Foto: Reprodução do filme 'Noites Alienígenas' (2022)

“O filme, dirigido por Sérgio de Carvalho (e baseado em livro do próprio cineasta) evoca o ambiente da juventude, com o Slam e também a criminalidade terminal do tráfico de drogas e das gangues que se formam em torno da atividade e concorrem entre si. Mas também incorpora os elementos amazônicos, da floresta, dos mitos, do Daime, e muitas vezes com recurso ao realismo mágico”, opina Zanin.

