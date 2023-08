Nome de novo programa de Fátima Bernardes no GNT é divulgado; confira mais detalhes

Fátima Bernardes estará à frente de um novo programa no GNT, intitulado Assim Como a Gente, com estreia prevista para o segundo semestre deste ano. A informação foi confirmada pelo Estadão.

Carlos Jardim é o responsável pela idealização, direção e roteiro da atração, que terá um total de 10 episódios. Em cada edição, Fátima convidará duas personalidades para discutir desafios similares, onde compartilharão suas histórias e experiências, abordando erros, acertos e novos começos.

De acordo com a nota enviada à imprensa, o programa tem como objetivo instigar conversas saudáveis e reflexão para públicos de diversas faixas etárias.

“Estamos construindo um programa lindo, com um formato maravilhoso para o público, que vai amar. Serão conversas muito sinceras e reveladoras – que, do meu ponto de vista, são o ponto forte da atração - com personalidades que vão abrir o coração e o sorriso de todo mundo, claro”, disse Fátima Bernardes, em nota.

As gravações para Assim Como a Gente têm previsão de início para agosto, e será exibido às quintas-feiras. Fátima Bernardes seguirá apresentando The Voice Kids e The Voice Brasil na TV Globo.

Da saída do ‘Encontro’ à busca por novos horizontes

Depois de conduzir o Encontro por uma década, Fátima Bernardes decidiu deixar o programa para buscar novos desafios em sua carreira.

Em uma entrevista com Ana Maria Braga, ela revelou que estava vivendo no automático e sentiu a necessidade de ter mais tempo livre, especialmente para seus filhos que estão morando fora do Brasil.

Além disso, a apresentadora refletiu sobre sua trajetória, mencionando que, após 25 anos de jornalismo e uma dedicação intensa, desejava algo diferente. A decisão também foi influenciada por momentos pessoais, como o diagnóstico de câncer no final de 2020.

Após sua saída do Encontro, a jornalista não demorou a embarcar em novos projetos. Ela foi anunciada como a nova apresentadora do The Voice Brasil, e posteriormente, do The Voice Kids, substituindo Márcio Garcia. Em uma entrevista no programa Altas Horas, Fátima expressou na época a sua empolgação com o novo desafio, destacando a diferença de apresentar um programa noturno e outro voltado para o público infantil.