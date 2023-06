‘O Pacto’: com Jake Gyllenhaal, filme de Guy Ritchie mostra militar que volta à guerra por amigo

O Pacto, filme protagonizado por Jake Gyllenhaal, dirigido por Guy Ritchie e com Dar Salim no elenco, fez sua estreia no streaming na última sexta, 23 de junho, no Amazon Prime Vídeo, e já está entre os longas mais assistidos da plataforma neste fim de semana.

Dar Salim e Jake Gyllenhaal em cartaz de 'O Pacto' (2023) Foto: Amazon Prime Vídeo

A história gira em torno de John Kinley (Jake Gyllenhaal), um militar norte-americano que é atingido durante um combate no Afeganistão e dado como morto por cerca de três semanas. Porém, ele foi salvo por seu intérprete, Ahmed (Dar Salim).

Em meio à complexa retomada à sua vida comum, com problemas psicológicos e de memória causados pela guerra, o protagonista de O Pacto sente que precisa ajudar Ahmed e sua família, que vivem se escondendo por medo de represálias por tê-lo salvo. Diante de uma negativa do exército em intervir na situação, ele decide voltar sozinho para o Afeganistão.

Lançado originalmente em 21 de abril de 2023 nos cinemas dos Estados Unidos, o filme está disponível para assistir via streaming no Amazon Prime Vídeo. Assista ao trailer de O Pacto abaixo: