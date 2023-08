Patricia Marx sobre o último ‘Xou da Xuxa’: ‘Marlene falou para todo mundo chorar’

O documentário Xuxa, disponível no Globoplay, tem ressuscitado histórias de pessoas que viveram e presenciaram as alegrias e os dramas da apresentadora, principalmente na fase em que ela apresentava o programa infantil Xou da Xuxa, o maior sucesso de sua carreira.

Quem agora deu seu quinhão nos fatos foi a cantora e compositora Patricia Marx, que nos anos 1980, antes de se lançar em carreira solo, foi vocalista do grupo infantil Trem da Alegria.

Presente na gravação do último programa Xou da Xuxa, exibido pela TV Globo em 31 de dezembro de 1992, Patricia relatou em depoimento em sua conta no Instagram que a emoção dividida por Xuxa com os demais convidados teve um incentivo da diretora Marlene Mattos - a ex-fiel escudeira de Xuxa é apontada como uma grande vilã em diversos momentos do documentário.

Patricia Marx e Xuxa em cena do último 'Xou da Xuxa' Foto: Reprodução/ Globoplay

“Eu avisei, mas vocês não quiseram me escutar. Antes da gravação, a Marlene Mattos falou para todo mundo chorar. E como vocês podem ver, eu não consegui. Estava achando tudo aquilo muito bizarro”, comentou Patricia, que divulgou trecho da cena em seu perfil.

“Não assisti (o documentário), porque eu vivi tudo isso de perto. Mas nunca menti”, continuou a cantora, atualmente com 49 anos.

Até o momento, a Globoplay liberou três dos cinco episódios previstos de Xuxa - O Documentário - em nenhum deles há depoimentos de Patricia. O encontro de Xuxa com Marlene Mattos depois de 19 anos de afastamento, amplamente divulgado, foi ao ar na próxima quinta-feira, 3 de agosto. O documentário tem direção artística do jornalista Pedro Bial.