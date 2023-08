‘Plantão da Globo’: como surgiu a vinheta que deixa o Brasil de cabelo em pé

A tradicional vinheta do Plantão da Globo, que deixa espectadores ansiosos com seu som típico em tom de alerta, teve sua primeira exibição há 32 anos. O áudio, que quebra a programação da Globo “repentinamente”, já acompanhou notícias de comoção nacional e internacional.

Foi com a introdução da trilha do Plantão da Globo que se anunciaram notícias como o ataque de 11 de setembro e a morte da Princesa Diana. A música recebeu remixes, é usada em carros de vendedores de pamonha e até memes.

Mas como surgiu essa música que está no repertório coletivo dos brasileiros? Conheça a história da clássica vinheta a seguir.

Quando foi o primeiro ‘Plantão da Globo’?

O formato do plantão é relativamente recente – até a década de 80, a Globo associava as notícias urgentes aos periódicos de cada horário. Por exemplo, informações do período vespertino eram ligadas ao Jornal Hoje; já o que saía à noite levava o selo do Jornal Nacional.

Foi em 1991 que, inspirando-se no Repórter Esso, da extinta TV Tupi, a emissora promoveu um concurso interno para eleger uma vinheta para o plantão. Nesse ano, foi escolhida a música criada pelo compositor João Nabuco – e é a mesma que ouvimos até hoje.

A trilha estreou com o plantão da Globo em agosto de 1991. A notícia em questão, apresentada por William Bonner, foi a de uma tentativa frustrada de golpe na antiga URSS.

Quem é o autor da vinheta do Plantão?

João Nabuco tinha acabado de se formar em Berklee, consagrada universidade de artes dos Estados Unidos, no curso de música para cinema. Pouco após conseguir um emprego na TV Globo como maestro arranjador, ele assinou o áudio do plantão e fez um de seus trabalhos mais famosos.

O autor da trilha entende o significado que seu trabalho adquiriu. “Na verdade, não é uma questão da vinheta. As pessoas acham que notícia ruim é mais urgente do que notícia boa. Se uma pessoa morre, é urgente. Se alguém nasce, pode esperar até 20h30 para ver no ‘Jornal Nacional’”, disse ele ao UOL em 2016.

“A vinheta foi totalmente criada por mim, toquei todos os instrumentos. Pensei nas trombetas, a partir daí criei no piano com a minha linguagem. Não imaginava que fosse ficar no ar esse tempo todo”, contou.

A vinheta é acompanhada de uma imagem de “microfones voando”, cuja ilustração original foi feita pelo designer Hans Donner. Essa abertura manteve a ideia, mas foi mudando com as novas identidades visuais da TV Globo ao longo dos anos.

“Confesso até que acho a gravação ruim, poderia fazer muito melhor hoje em dia, mas gosto do jeito que é. Faz parte da característica dela”, reforçou Nabuco.

O compositor também falou sobre os usos mais variados ao UOL e não vê problema nos memes e nas músicas: para ele, a única situação problemática foi a presença da vinheta em um comercial da Unilever, que rendeu um processo judicial vencido pelo compositor em 2021.

Somente a Globo tem o direito de executar a trilha em sua programação e até explorá-la comercialmente, o que a emissora não faz para preservar a noção jornalística do som.

A música está registrada no Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) e o autor condena seu uso para fins lucrativos.

Quais notícias são apresentadas no Plantão?

Ao longo do tempo, o plantão passou a ser usado com menos frequência, reservado para notícias cada vez mais importantes. Essa mudança também tem a ver com a velocidade das informações na internet, que faz com que atualizações saiam mais rapidamente e a Globo deixe o plantão para fatos mais marcantes.

A vinheta foi usada mais vezes em duas ocasiões: a morte de Ayrton Senna, em 1º de maio de 1994, e a prisão do presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 7 de abril de 2018. Em ambos os casos, o plantão interrompeu a programação 8 vezes.