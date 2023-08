Por que celebridades estão no Linkedin? Nomes como Ryan Reynolds ostentam lado empresarial na rede

O Linkedin é uma das redes sociais mais conhecidas quando se pensa em trajetória profissional ou empreendedorismo. Nos últimos anos, diversos atores, cantores e outros artistas famosos criaram perfis na plataforma para divulgar não apenas os trabalhos pelos quais são conhecidos como também seu lado empresarial, filantrópico ou autoral.

Um dos principais exemplos é Ryan Reynolds (Deadpool, Lanterna Verde, Detetive Pikachu O Projeto Adam, Free Guy, entre outros). Com mais de 3 milhões de seguidores na plataforma, ele faz uma descrição de si mesmo com pitadas do humor que o tornaram conhecido em seu Twitter e em alguns de seus trabalhos.

Perfil de Ryan Reynolds no Linkedin Foto: Reprodução de tela do site Linkedin

“Tenho atuado há três décadas, o que deve ser descrito como ‘histórico comprovado’ ou ‘resultados consistentes entregues’ no Linkedin. Estou atualmente em um [período] sabático para passar tempo com a minha família e tentar me tornar um profissional das 9h às 17h”.

“Minhas habilidades incluem escrever, reescrever, tuitar, fazer coquetéis, engenharia de backend para softwares de plataformas e assistir a partidas de divisões inferiores do futebol galês. As proficiências variam de excelente a absolutamente péssimo”, escreve Reynolds.

O ator ainda cita diversas ocupações desde 2018, quando se descreve como dono das empresas Aviation American Gin, Mint Mobile, co-fundador da Maximum Effort, Group Effort Initiative e The Creative Leader, diretor criativo da MNTN.

Desde janeiro de 1991, também destaca o trabalho como ator, além de uma breve experiência como motorista em Vancouver, por cerca de cinco meses, no fim de 1995.

Já Jessica Alba é mais sucinta: “Fundadora da The Honest Company e Honest Beauty, atriz, advogada, e autora de livro considerado best-seller pelo The New York Times”. Suas lojas afirmam vender produtos “sustentáveis”, com um lema atrelado à própria atriz: “Nos importamos com as pessoas e o planeta”.

Jennifer Lopez é outra artista que se descreve de forma breve: “Sou mãe, atriz, cantora, produtora de cinema e televisão, autora, empreendedora e humanitária”, destacando entre suas experiências seu trabalho à frente da JLo Beauty e de sua produtora, a Nuyorican.

Mindy Kaling, a Kelly de The Office, deixa em seu portifólio diversas séries nas quais trabalhou como atriz, roteirista, produtora ou criadora em empresas do entretenimento como Netflix, Hulu, Fox, HBO e NBC.

Diversos perfis, como o de Gwyneth Paltrow, apostam em textos que falam de si mesmos na terceira pessoa. Ela destaca ser fundadora e CEO do site Goop, sua formação acadêmica na Universidade de Santa Barbara e a carreira como atriz, especialmente pelo fato de ter sido vencedora do Oscar.