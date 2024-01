Programa inédito com João Carreiro será exibido na TV Cultura; saiba como assistir

A última aparição de João Carreiro na televisão vai ser exibida na TV Cultura neste domingo, 14. O sertanejo morreu no último dia 3, devido a complicações em uma cirurgia cardíaca.

O cantor participou, junto com Adriana Farias, de uma edição especial do programa Balaio, apresentado por Renato e Chico Teixeira. A atração vai ao ar às 9h.

João Carreiro participou do programa 'Balaio' Foto: Ge Oliveira

Na edição, o músico comentou sobre histórias marcantes de sua carreira e apresentou números musicais. No programa, João tocou ao lado de Chico a canção Morada, uma parceria entre ambos.

João Carreiro morreu aos 41 anos após complicações devido a uma cirurgia para adicionar uma válvula no coração em um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O artista ficou conhecido nos anos 2000 na formação de dupla com o ex-companheiro, Capataz.

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, João deixou a dupla João Carreiro & Capataz em 2014 e resolveu seguir carreira solo após sucessos como Bruto, Rústico e Sistemático e Xique Bacanizado. Sozinho, Carreiro lançou duas músicas recentemente, dentre elas Meu Avô e Bagulho é Louco Mano.

O último show do sertanejo foi na virada do ano para 2024 no município de Pedra Preta, no seu estado de origem.