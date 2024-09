Patricia Abravanel se emociona em 1.º ‘Programa Silvio Santos’ após morte do pai; veja seu discurso

O Programa Silvio Santos deste domingo, 1.º, teve início com uma homenagem ao apresentador. Trata-se da primeira edição que contou com material gravado após a sua morte, em 17 de agosto de 2024. Foram exibidos cerca de cinco minutos de trechos antigos mostrando a interação de Silvio com sua filha, Patricia Abravanel, a ‘herdeira’ da atração no SBT. Em seguida, ela fez um discurso emocionado.

Patricia Abravanel apresentando o primeiro 'Programa Silvio Santos' desde a morte do apresentador Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2024)/SBT

PUBLICIDADE “Hoje é a primeira vez que eu estou aqui e sei que meu pai não vai estar me assistindo através da televisão”, começou a falar, com a voz embargada. Em seguida, a apresentadora fez uma reflexão sobre valorizar os momentos em família com entes queridos, e que é grata por ter aproveitado os momentos ao lado de Silvio Santos. Patricia Abravanel ainda agradeceu às diversas homenagens feitas ao comunicados, citando nominalmente emissoras concorrentes. Por fim, destacou que a família pretende continuar o legado do pai, citando os cerca de 5 mil funcionários que, segundo ela, hoje compõem o quadro das empresas do Grupo Silvio Santos.

“Eu e minhas irmãs vamos honrar cada um de vocês”, destacou, antes de encerrar o discurso ressaltando a necessidade de “seguir em frente com muita alegria”. Em seguida, pediu que a plateia erguesse pompons e começou a cantarolar uma das clássicas múcias de Silvio Santos.

Celso Portiolli durante participação no 'Programa Silvio Santos', com Silvio Santos e Patricia Abravanel, exibido em maio de 2022 Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2022)/SBT

O que disse Patricia Abravanel no 1.º ‘Programa Silvio Santos’ após a morte do pai

“Hoje é a primeira vez que eu estou aqui e sei que meu pai não vai estar me assistindo através da televisão. Sei que vocês esperam que eu fale alguma coisa.

O que eu posso falar é que ele era tão íntimo da família brasileira que eu acho que devo falar alguma coisa. Não sei o quanto eu estou pronta, mas o que posso falar para você que é filho, filha, mãe, pai, que eu sou tão grata por ter falado para o meu pai o quanto eu o amava, admirava e queria honrar a história dele.

Grata por cada abraço, conversa, conselho. Se eu posso deixar alguma mensagem hoje para você que está em casa é: façam isso. Não importa se seu pai é bom ou se é ruim, mas honre seu pai e sua mãe enquanto você tiver ele ao seu lado. E quando você não estiver [com] ele ao seu lado, continue honrando. Continue fazendo aquilo que ele quer que você faça.

Estou com esse auditório lindo, quero agradecer muito ao Brasil por todas as homenagens que foram feitas para o Silvio Santos. Pela forma que o Brasil nos acolheu nesse tempo. A gente, eu, minhas irmãs, minha mãe, se sentiu abraçadas, acolhidas, amadas por cada um de vocês. Se a gente fosse juntar todas as homenagens, não conseguiria, porque foram milhares e milhares. Só tenho que agradecer muito por esse carinho.

Muito às emissoras de televisão, Globo, Record, RedeTV!, Bandeirantes, muito a tantos apresentadores, pessoas da mídia, a todos os brasileiros que fizeram sua homenagem e expressaram sua gratidão a Silvio Santos.

Eu começo hoje o programa com uma certeza: que o SBT e o Silvio Santos são parte da sua família. E vocês são parte do SBT. Que a gente possa continuar levando essa história por muitos e muitos anos, e contando a história da vida linda que foi a de Silvio Santos, tão dedicado em tudo que fez, e fez por amor. A você, ao Brasil, e às 5 mil pessoas que, hoje, dedicam a sua vida para poder sustentar as suas casas através de cada uma das empresas.

Eu e minhas irmãs vamos honrar cada um de vocês com nossos empregos, dando o nosso melhor. Para vocês, para você de casa, para o Brasil. E naquilo que a gente puder fazer com a sua ajuda e, principalmente, com a ajuda de Deus, a gente vai seguir em frente com muita alegria.”