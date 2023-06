‘Programa Silvio Santos’ pede por fitas antigas gravadas por fãs

Durante a exibição do especial em homenagem aos 60 anos do Programa Silvio Santos, Patricia Abravanel pediu aos espectadores que tenham registros gravados de programas das décadas passadas entrem em contato com o SBT para melhorar o acervo da emissora.

Patricia Abravanel no 'Programa Silvio Santos' especial de 60 anos em 2023 Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2023)/SBT

O assunto veio à tona quando Cinthia Abravanel, filha mais velha do apresentador, foi homenageada no palco. Porém, não foi possível mostrar momentos de sua primeira participação na atração, ainda criança. “A gente não tem imagens”, explicou Patricia.

“Aliás, quero pedir a você, telespectador: a gente sofreu uma enchente, não sei [o ano], e perdemos muitas coisas do arquivo. Se você tiver fitas com alguma coisa do programa, por favor, entra em contato com a gente, porque a gente quer uma cópia, até paga por isso. Queremos ter recordações do Programa Silvio Santos. Por favor, se você conhece alguém que tenha, mande essas fitas pra gente”, pediu.

Programa Silvio Santos já foi interrompido por incêndio

É relativamente comum que emissoras de TV tenham dificuldades com a parte mais antiga de seus acervos. Além de pouca preocupação geral com a conservação no passado, e da reutilização de fitas, algumas enchentes e incêndios também consumiram parte de gravações históricas no passado.

O próprio Silvio Santos já teve seu programa interrompido por um incêndio, considerado um dos maiores já ocorridos na cidade de São Paulo até então, na TV Paulista. Conforme consta no jornal O Globo de 14 de julho de 1969:

“O incêndio começou quando o Programa Silvio Santos estava prestes a terminar. Ciente da situação, o animador dirigiu-se ao público dizendo que terminava o programa naquele instante por estar indisposto, solicitando que todos se retirassem.

Saía o público em perfeita ordem, alheio à gravidade do fato, mas, em dado momento, alguém gritou que o prédio estava pegando fogo, estabelecendo-se, então, grande tumulto, do que resultou em seis pessoas com ferimentos leves”.