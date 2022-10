Quando jogava pelo Santos, Pelé foi elenco fixo de novela em 1969

Pelé completa seu aniversário de 82 anos de idade neste domingo, 23 de outubro. O ‘rei’ do futebol teve uma passagem pouco lembrada no elenco fixo de uma novela à época em que ainda jogava profissionalmente, pelo Santos, em 1969. Em Os Estranhos, da TV Excelsior, o jogador interpretava Plínio Pompeu, escritor de contos policiais com dois livros de sucesso lançados.

Segundo o livro Telenovela Brasileira - Memória, de Ismael Fernandes, “Pelé participou sem se comprometer muito: pouco texto e seu personagem não se apaixonou por ninguém.”

aquela da Excelsior que tinha ETs e era protagonizado pelo Pelé e pela Regina Duarte pic.twitter.com/u5LzG6Ew3u — Mark Garcia (@eumarkgarcia) May 5, 2022

A trama, que foi ao ar entre março e julho de 1969, buscava carona no tema da viagem à Lua (Neil Armstrong pisou no satélite em 20 de julho daquele ano), trazendo alienígenas de Gama Y-12, um planeta cheio de paz, amor e sinceridade, que se assustavam ao ver o que acontecia por aqui em lugares como Vietnã e Biafra, guerras que também figuravam no noticiário da época.

Além do contato com os extraterrestres, o personagem de Pelé era amigo de Daniel, vivido por Stênio Garcia, e tentava descobrir um segredo guardado por ele. Ao Estadão, à época, o atleta dizia: “Esta será uma nova experiência em minha vida. Sempre gostei do ambiente e o que é principal, acho que não encontrarei dificuldades de adaptação”.

Então com 28 anos, ainda estava em atividade pelo Santos. Conforme consta no Estadão de 4 de março de 1969:

“Pelé disse também que poderá conciliar perfeitamente sua vida de futebolista com a de artista. Quando não houver treino no Santos, ele virá a São Paulo e os dias já estão marcados: segunda, terça, quinta e sexta, às 14 horas.

Muitos fotógrafos apareceram ontem nas filmagens, e Pelé mostrou-se desinibido. Gravou também o video-tape de apresentação da novela sem nenhuma dificuldade. Um dos diretores dizia: ‘Pensamos muito e organizamos a novela procurando dar todas as garantias de sucesso a Pelé. Seu prestígio é muito grande para permitirmos que ele caia por terra, com a novela. Pelé é desinibido e tenho certeza que tudo sairá bem’”.

OS JOVENS ATORES STÊNIO GARCIA E REGINA DUARTE JUNTAMENTE COM O REI PELÉ, EM GRAVAÇÃO DE NOVELA NA TV EXCELSIOR EM 1969. pic.twitter.com/EtGgTDUx9x — David Zico (@futebol__brazil) June 29, 2022

Em depoimento ao o livro Gloria In Excelsior - Ascenção, Apogeu e Queda do Maior Sucesso da Televisão Brasileira (Coleção Aplauso), de Álvaro de Moya, Gianfrancesco Guarnieri, que também estava em Os Estranhos, destacava: “A novela queria ser de ficção científica e não conseguia. O Pelé era um escritor que vivia dos seus direitos autorais e tinha uma ilha, comprada com a renda dos livros... Total absurdo. Para ter uma ilha, ele deveria ter no mínimo 20 empregos e nem teria tempo para escrever. Mas tecnicamente era bem feita”.

Segundo a obra, a contratação de Pelé foi uma aposta da emissora. Ele chegou em novembro de 1968, com um contrato de 22 milhões de cruzeiros por mês, valor alto para a época. A ideia inicial era uma série em que o jogador seria S-10, um agente ao estilo James Bond, com um convidado diferente a cada semana e cenas que incluiriam até saltos de helicóptero, consideradas muito caras. O programa não saiu do papel.

Além de Pelé, estavam no elenco de Os Estranhos: Regina Duarte, Rosamaria Murtinho, Cláudio Corrêa e Castro, Stênio Garcia, Gianfrancesco Guarnieri, Osmar Prado, Átila Iório, Márcia Real, Vida Alves, Serafim Gonzales, João José Pompeo, Sílvio de Abreu, Márcia de Windsow, Cleide Blota, Lídia Costa, Roberto Maya, Alexandre Araújo, Marcus Toledo, Lucy Meirelles, Osmano Cardoso e Mário Guimarães.

Relembre outras participações de Pelé em novelas e filmes, e sua histórica participação na Família Trapo em 1967.





