O paratleta Dedé foi anunciado campeão do No Limite 2023 no último episódio do reality show, transmitido na noite desta quinta-feira, 17, pela Rede Globo. Na edição que foi disputada na Amazônia, o participante chegou a ser eliminado, mas venceu a repescagem e voltou para o jogo. Com isso, recebeu o título de Fênix do apresentador Fernando Fernandes.

Quem é Dedé, o vencedor de No Limite Amazônia? Conheça sua história de superação

“Você com espírito atleta, desde o começo mostrando que veio aqui para lutar, para mostrar sua capacidade para quebrar preconceitos, paradigmas. Reacendeu das cinzas. Tentaram te eliminar mas você, como Fênix, ressurgiu”, destacou.

A final

A prova para definir o campeão do programa consistia em percorrer, no menor tempo possível, um caminho onde diferentes totens precisavam ser acesos com a tocha do participante. Quem completasse a trajetória mais rápido vencia o programa.

Quem é Dedé, o vencedor de No Limite Amazônia? Conheça sua história de superação

Dedé terminou a prova em 7 minutos e 46 segundos e levou para a casa R$ 500 mil em prêmio. “É muito importante acreditar em nós. É sobre jogo, sobrevivência. Minha mãe sempre acreditou em mim e se eu estou aqui hoje, é por causa dela. É difícil de falar, eu a amo muito”, afirmou Dedé, emocionado.

Quem é o campeão do No Limite 2023?

O paratleta André Macedo, 45, nasceu em Valinhos no interior de São Paulo. Aos 2 anos precisou amputar um dos pés devido a uma má-formação no nascimento. Com 14 anos, começou a participar de competições esportivas e lembra das dificuldades no início.

“No começo era muito difícil porque as próteses não eram apropriadas. Eu queria fazer o esporte, machucava, mas com o tempo isso veio melhorando”, relatou.

Exemplo de dedicação, Dedé já carrega uma trajetória de conquistas. Em 2014, ficou em 6º lugar no Campeonato Mundial de Paratriathlon. O paratleta também é faixa preta de jiu-jitsu e hoje pratica o paraciclismo.

Apresentador Fernando Fernandes é a maior inspiração do campeão Dedé

Para se preparar para o programa, André contou com a ajuda do preparador Marcelo Lima, que contou que o apresentador Fernando Fernandes é uma das maiores inspirações para o campeão do programa.

“Ele tem uma admiração muito grande pelo Fernando Fernandes, pois ambos são paratletas e são bastante intensos no esporte adaptado.”