Quem é Tati Machado, vencedora do Dança dos Famosos 2024?

Tati Machado, campeã da Dança dos Famosos de 2024, competição finalizada no domingo, 7, é jornalista e apresentadora da Rede Globo.

Tati Machado está no 'Dança dos Famosos'. Foto: Globo / Léo R

A mais nova vencedora do famoso quadro popular exibido no programa Domingão com Huck (anteriormente Domingão do Faustão) da Rede Globo é também a nova apresentadora do Saia Justa, tradicional programa da GNT, canal pago pertencente à Globo. Com estreia para agosto, Tati dividirá o palco com Eliana, Bela Gil e Rita Batista.

PUBLICIDADE Tati iniciou sua carreira como estagiária, acumulando experiência nos bastidores antes de ganhar reconhecimento como repórter e comentarista de entretenimento. Ela ganhou destaque e reconhecimento dos telespectadores em sua participação frequente em programas como Encontro e É de Casa, como comentarista sobre o Big Brother Brasil e sobre o mundo das celebridades, televisão e cultura pop em geral. Nas redes sociais, ela viralizou quando dançou a música Tá OK de Dennis DJ e Kevin O Chris, no Encontro.

A repercussão foi tanta que ela apresentou a música também no Batalha de Lip Sync, outro quadro do Domingão com Huck.

Graduada em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Tati tem um relacionamento de 12 anos e é casada com Lucas Vianna, e o casal frequentemente compartilha momentos juntos nas redes sociais.

Publicidade

Tati tem construído uma trajetória emblemática nas programações da emissora, passando por inúmeros quadros, programas e agora iniciando projetos que podem explorar ainda mais sua personalidade, com mais espaço para trabalhos próprios.