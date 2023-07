Priscila Fantin vence a ‘Dança dos Famosos’ em 2023; veja vídeos e notas

Priscila Fantin foi a vencedora da Dança dos Famosos 2023 . A final da atração foi disputada entre as participantes Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin no Domingão com Huck da noite deste domingo, 2.

Ao lado de seus professores, Diego Basílio (Carla Diaz), Rolon Ho (Priscila Fantin) e Fernando Perrotti (Rafa Kalimann), as atrizes dançaram ao ritmo de tango e samba. O trio disputou as notas mais altas dadas pelos jurados Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha, Paolla Oliveira e Vitória Strada - enquanto a plateia sempre pedia por “10!”.

Dança dos Famosso 2023 - Notas da final

A classificação final ficou a seguinte:

1.ª - 139.6 - Priscila Fantin

2.ª - 139.3 - Carla Diaz

3.ª - 139.2 - Rafa Kalimann

Notas - Tango - final da Dança dos Famosos 2023

Rafa Kalimann

Júri técnico: 9.9/9.9/9.9

Júri artístico: 10/10

Plateia: 10

Gshow: 9.8





Carla Diaz

Júri técnico: 9.8/9.9/9.9

Júri artístico: 10/10

Plateia: 10

Gshow: 9.9





Priscila Fantin

Júri técnico: 9.9/10/10

Júri artístico: 10/10

Plateia: 10

Gshow: 9.9





Notas - Samba - final da Dança dos Famosos 2023

Rafa Kalimann

Júri técnico: 10/10/10

Júri artístico: 10/10

Plateia: 9.9

Gshow: 9.8





Carla Diaz

Júri técnico: 9.9/10/10

Júri artístico: 10/10

Plateia: 9.9

Gshow: 10





Priscila Fantin

Júri técnico: 10/10/10

Júri artístico: 10/10

Plateia: 9.9

Gshow: 9.9

‘Correria’ na final ao vivo

Quando o relógio já passava das 19h35, foi perceptível um clima de pressão por conta da duração do programa, ao vivo na final, com diversos jurados e até o apresentador comentando sobre a necessidade de avaliações rápidas. “Mandaram eu falar rápido. Não vou dedurar quem foi, mas falaram assim: ‘agiliza porque você fala demais’”, disse Paolla Oliveira ao dar nota para Rafa Kalimann.

Na sequência, foi a vez de Vitória Strada: “Botaram até um cronômetro aqui agora. Não sei, fiquei nervosa. Não fala isso pra mim, tenho que falar rápido!”. Carlinhos de Jesus veio em seguida e também brincou com o tema: “Tenho 25 segundos, vou aproveitar também! O diretor falou pra falar rápido, ainda tenho 19 segundos!”

Ao conversar com o menino Artur na plateia, que estava dormindo em parte da Dança dos Famosos, Luciano Huck puxou papo: “E aí, Arthur, acordou agora? Tá gostando? O sono foi bom?”. Diante da resposta, se despediu, mas o garoto pediu o microfone novamente. “Posso sambar uma?”.

Huck manteve a simpatia, mas teve que negar o pedido: “Calma, daqui a pouco! Posso te explicar? É a final da Dança [dos Famosos] e daqui a pouco tem o Fantástico. Não dá, agora você vai enrolar geral, você dormiu... Mas enfim, depois a gente conversa, combinado? Se você não sambar hoje, samba na próxima!”.

Os participantes da Dança dos Famosos 2023

A final do programa também contou com a presença de todos os participantes já eliminados da atração.

Além de Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin, também participaram da Dança dos Famosos 2023 Daiane dos Santos, Heloisa Périssé, Douglas Silva, Juliana Alves, Bruno Cabrerizo, Linn da Quebrada, Thiago Oliveira, Nattan, Gabi Melim, Belo, Bruno Garcia, Rafael Infante e Guito.

Quem venceu a Dança dos Famosos em 2022?

A atriz Vitória Strada foi a campeã da última edição do programa no ano passado, ao lado de seu professor, Wagner Santos. Eles superaram Vitão (com Gabe Cardoso) e Ana Furtado (com Leandro Azevedo) na final. Clique aqui para relembrar.