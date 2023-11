‘Quem Quer Ser Um Milionário’: alguém já ganhou R$ 1 milhão no jogo? Relembre quem chegou mais perto

O cientista mineiro Arthur Abrantes bateu na trave na disputa do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, neste domingo, 5. Ele conseguiu chegar à última pergunta do jogo, que vale R$ 1 milhão, mas errou a resposta.

Arthur teria de responder quais cidades entre as opções fornecidas foram fundadas no dia 21 de abril. O cientista escolheu “Brasília e Barcelona”, mas a resposta correta era “Brasília e Roma”. Ele foi ovacionado pela plateia do programa e levou um prêmio de R$ 300 mil para casa.

O mineiro, porém, não foi o primeiro a chegar à pergunta do milhão. Em 2021, o professor Rafael Cunha desistiu na última questão por não saber responder qual é a origem da palavra “bluetooth”. Na ocasião, ele levou R$ 500 mil para casa.

Em 2021, Rafael Cunha desistiu na pergunta do milhão. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Em 2022, o médico Gileno dos Santos também foi longe no desafio e chegou à penúltima pergunta do jogo. Ele teria de responder quais eram as profissões dos três ex-maridos de Marilyn Monroe, mas optou por desistir da disputa. O médico levou o mesmo prêmio que Arthur: R$ 300 mil.

Em 2022, Gileno dos Santos chegou à penúltima pergunta e levou R$ 300 mil. Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Apesar de o quadro apresentado por Luciano Huck nunca ter ofertado o prêmio máximo, o Show do Milhão, programa comandado por Silvio Santos nos anos 2000, no SBT, já teve um único milionário na história. Sidney Mendes, ex-engraxate e bancário aposentado, acertou a data de nascimento e de registro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais