Quem são os personagens de ‘Elas por Elas’, nova novela da Globo? Veja nomes do elenco

Elas por Elas, a nova novela das 18h da TV Globo, chega às telinhas nesta segunda-feira, 25 de setembro. O folhetim é um remake da história originalmente criada por Cassiano Gabus Mendes e exibida em 1982 pela emissora.

A nova versão é escrita Thereza Falcão e Alessandro Marson e tem direção artística de Amora Mautne. A trama vai reunir sete grandes amigas 25 anos após um triste acontecimento que quebrou o laço de amizade delas.

Lara (Deborah Secco) encontra uma foto antiga do grupo e decide reuni-las, sem pensar que isso trará à tona mágoas e segredos do passado. Com isso, a produção vai mostrá-las revivendo suas trajetórias do passado e momentos da juventude.

Conheça os principais personagens de Elas por Elas e os atores que integram o elenco da novela:

Lara (Deborah Secco/Kiria Malheiros)

'Elas por Elas': Lara é vivida por Deborah Secco e Kiria Malheiros. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Vivida por Kiria Malheiros enquanto jovem e por Deborah Secco já adulta, Lara é vaidosa e divertida e é a responsável por reunir as amigas novamente após 25 anos. Casada com Átila (Sergio Guizé), é mãe de Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine).

Quando o marido morre, percebe que sua história era uma farsa e dá um novo rumo para a sua vida. Se aproxima de Mário (Lázaro Ramos) quando o contrata para descobrir quem era a amante de Átila.

Taís (Késia/Liza Del Dala)

'Elas por Elas': Taís é vivida por Liza Del Dala e Késia. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Modelo com uma carreira de sucesso, Taís é interpretada por Késia enquanto adulta e por Liza Del Dala quando jovem. Tem um romance com Átila (Sergio Guizé), que ela pensa se chamar Herbert. Descobre que é amante do marido de sua amiga no dia em ele morre.

Tem pavor de ser descoberta por Lara (Deborah Secco) e por Mário (Lázaro Ramos), seu irmão, que foi contratado para investigar quem era a tal amante. É filha de Raquel (Mariah da Penha) e Evilásio (Cosme dos Santos).

Helena (Isabel Teixeira/Fernanda Lasevitch)

'Elas por Elas': Helena é vivida por Isabel Teixeira e Fernanda Lasevitch. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Helena é vivida por Fernanda Lasevitch (jovem) e por Isabel Teixeira (adulta). Voluntariosa e acostumada a sempre ter tudo o que quis, comanda com mãos de ferro a fábrica de cosméticos que foi fundada por seu pai, Sérgio (Marcos Caruso).

É mãe – superprotetora – de Giovanni (Filipe Bragança) e casada com Jonas (Mateus Solano), mas vive uma crise no relacionamento. As coisas pioram quando Adriana (Thalita Carauta), ex-noiva de Jonas, volta a fazer parte da vida deles, e Helena se vê novamente diante de sua grande rival, de quem será uma pedra no sapato.

Adriana (Thalita Carauta/Mari Oliveira)

'Elas por Elas': Adriana é vivida por Thalita Carauta e Mari Oliveira. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Vivida por Thalita Carauta quando adulta e por Mari Oliveira quando jovem, Adriana é dona de uma clínica veterinária e é muito dedicada aos animais. Ao reencontrar as amigas, volta a cruzar também com seu amor da adolescência, Jonas (Mateus Solano), a quem ainda ama. No passado, Adriana terminou o noivado com Jonas após descobrir que Helena (Isabel Teixeira) estava grávida. É mãe de Ísis (Rayssa Bratillieri).

Renée (Maria Clara Spinelli/Shi Menegat)

'Elas por Elas': Renée é vivida por Maria Clara Spinelli e Shi Menegat. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Renée é interpretada por Maria Clara Spinelli quando adulta e por Shi Menegat quando jovem. Mulher de Wagner (César Mello), madrasta de Tony (Richard Abelha) e de Vic (Bia Santana), Renné trabalha na padaria da família. É irmã de Érica (Monique Alfradique). Sofre um revés da vida quando é abandonada por Wagner e vai precisar se reinventar.

Natália (Mariana Santos/Jade Mascarenhas)

'Elas por Elas': Natália é vivida por Mariana Santos e Jade Mascarenhas. Foto: João Cotta/Globo/Divulgação e Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Natália é vivida por Mariana Santos (adulta) e por Jade Mascarenhas (jovem). Atormentada há 25 anos pela morte do irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo). Na ocasião, sofreu um trauma e perdeu a memória do que aconteceu. Decidida a saber quem o matou, vê o reencontro com as amigas como uma oportunidade de descobrir se foi uma delas. Seu primeiro alvo é Carol (Karine Teles), mas ela irá desconfiar de todas. Mora com Pedro (Alexandre Borges), seu irmão.

Carol (Karine Teles/Sabrina L’Astorina)

'Elas por Elas': Carol é vivida por Karine Teles e Sabrina L'Astorina. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Karine Teles interpreta Carol já adulta, enquanto Sabrina L’Astorina vive a personagem quando jovem. Fisioterapeuta e neurocientista premiada, Carol passou a vida estudando, se preparando e hoje é professora universitária. Nunca se permitiu ficar sem fazer nada, nem gastar o tempo com algo que não fosse produtivo. Só após reencontrar as amigas se dá conta de que o tempo passa depressa demais.

Confira o restante dos personagens por núcleo da novela:

Núcleo de Lara

Átila (Sergio Guizé) – Advogado bem-sucedido, casado com Lara (Deborah Secco), com quem tem duas filhas, Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine). Mantém um caso com Taís (Késia), por quem se diz apaixonado e para quem se apresenta com o falso nome de Herbert.

– Advogado bem-sucedido, casado com Lara (Deborah Secco), com quem tem duas filhas, Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine). Mantém um caso com Taís (Késia), por quem se diz apaixonado e para quem se apresenta com o falso nome de Herbert. Cris (Valentina Herszage) – Filha de Lara (Deborah Secco) e Átila (Sergio Guizé), adora ostentar sua vida luxuosa nas redes sociais. Vai se interessar por Giovanni (Filipe Bragança), tornando-se rival de Ísis (Rayssa Bratillieri).

– Filha de Lara (Deborah Secco) e Átila (Sergio Guizé), adora ostentar sua vida luxuosa nas redes sociais. Vai se interessar por Giovanni (Filipe Bragança), tornando-se rival de Ísis (Rayssa Bratillieri). Yeda (Castorine) – Filha de Lara (Deborah Secco) e Átila (Sergio Guizé), é inteligente e bem resolvida. Trabalha na empresa do pai e vai incentivar a mãe a retomar a carreira.

– Filha de Lara (Deborah Secco) e Átila (Sergio Guizé), é inteligente e bem resolvida. Trabalha na empresa do pai e vai incentivar a mãe a retomar a carreira. Nice (Ludmila Rosa) – Assistente pessoal de Lara (Deborah Secco), está sempre presente e sabe de tudo o que acontece na casa da família.

– Assistente pessoal de Lara (Deborah Secco), está sempre presente e sabe de tudo o que acontece na casa da família. Roberto (Cassio Gabus Mendes) – Sócio de Átila (Sergio Guizé), é um homem ambicioso que vai tentar impedir que Lara (Deborah Secco) investigue sobre quem era a amante de Átila.

– Sócio de Átila (Sergio Guizé), é um homem ambicioso que vai tentar impedir que Lara (Deborah Secco) investigue sobre quem era a amante de Átila. Aramis (Diego Cruz) – Advogado no escritório de Átila (Sergio Guizé), se apaixona por Yeda (Castorine).

– Advogado no escritório de Átila (Sergio Guizé), se apaixona por Yeda (Castorine). Vilma (Viétia Zangrandi) – Secretária no escritório de Átila (Sergio Guizé), tem uma relação suspeita com Roberto (Cassio Gabus Mendes).

Sergio Guizé vive Átila em 'Elas por Elas'. Foto: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Núcleo de Taís

Mário Fofoca (Lázaro Ramos) – Irmão de Taís (Késia), é um detetive atrapalhado. Será contratado por Lara (Deborah Secco) para investigar quem era a amante de Átila (Sergio Guizé) e, apesar do jeito desligado, vai acabar descobrindo, sem querer, pistas do segredo de Átila (Sergio Guizé). Mantém uma paixão platônica por Érica (Monique Alfradique), mulher de seu melhor amigo, Edu (Luís Navarro).

– Irmão de Taís (Késia), é um detetive atrapalhado. Será contratado por Lara (Deborah Secco) para investigar quem era a amante de Átila (Sergio Guizé) e, apesar do jeito desligado, vai acabar descobrindo, sem querer, pistas do segredo de Átila (Sergio Guizé). Mantém uma paixão platônica por Érica (Monique Alfradique), mulher de seu melhor amigo, Edu (Luís Navarro). Raquel (Mariah da Penha) – Mãe de Taís (Késia) e de Mário (Lázaro Ramos). Trabalha fora enquanto o marido, Evilásio (Cosme dos Santos), cuida da casa.

– Mãe de Taís (Késia) e de Mário (Lázaro Ramos). Trabalha fora enquanto o marido, Evilásio (Cosme dos Santos), cuida da casa. Evilásio (Cosme dos Santos) – Pai de Taís (Késia) e de Mário (Lázaro Ramos), sempre apoia o filho em tudo. Cuida da casa e está sempre procurando alguma coisa para fazer, pois não suporta ficar parado.

Lázaro Ramos vive Mário Fofoca, detetive cômico que ganhou fama na primeira versão de 'Elas por Elas' interpretado por Luis Gustavo. Foto: Ellen Soares/Globo/Divulgação

Núcleo de Helena

Jonas (Dani Flomin/Mateus Solano) – Marido de Helena (Isabel Teixeira) e pai de Giovanni (Filipe Bragança). Tem uma boa relação com o filho, mas não é muito próximo ao sogro. Era namorado de Adriana (Thalita Carauta), mas casou-se com Helena quando ela ficou grávida.

– Marido de Helena (Isabel Teixeira) e pai de Giovanni (Filipe Bragança). Tem uma boa relação com o filho, mas não é muito próximo ao sogro. Era namorado de Adriana (Thalita Carauta), mas casou-se com Helena quando ela ficou grávida. Sérgio (Marcos Caruso) – Pai de Helena (Isabel Teixeira). Fundou a empresa de cosméticos Heláne, mas agora está aposentado e é a filha quem administra os negócios da família. Guarda segredos do passado que escondem seu verdadeiro caráter.

– Pai de Helena (Isabel Teixeira). Fundou a empresa de cosméticos Heláne, mas agora está aposentado e é a filha quem administra os negócios da família. Guarda segredos do passado que escondem seu verdadeiro caráter. Giovanni (Filipe Bragança) – Filho de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano), se apaixona por Ísis (Rayssa Bratillieri), filha de Adriana (Thalita Carauta), ex-namorada de seu pai. Também vai despertar o interesse de Cris (Valentina Herszage). Trabalha na empresa de cosméticos da família.

– Filho de Helena (Isabel Teixeira) e Jonas (Mateus Solano), se apaixona por Ísis (Rayssa Bratillieri), filha de Adriana (Thalita Carauta), ex-namorada de seu pai. Também vai despertar o interesse de Cris (Valentina Herszage). Trabalha na empresa de cosméticos da família. Míriam (Paula Cohen) – Enfermeira que sabe sobre o segredo que Sérgio (Marcos Caruso) esconde e reaparece para chantageá-lo.

– Enfermeira que sabe sobre o segredo que Sérgio (Marcos Caruso) esconde e reaparece para chantageá-lo. Maninha (Regiana Antonini) – Cozinheira da casa de Helena (Isabel Teixeira).

– Cozinheira da casa de Helena (Isabel Teixeira). Carmen (Laura Fernandez) – Secretária na Helàne.

Mateus Solano interpreta Jonas em 'Elas por Elas'. Foto: Globo/Divulgação

Núcleo de Adriana

Ísis (Rayssa Bratillieri) – Filha de Adriana (Thalita Carauta), é uma jovem comprometida, que ajuda a mãe em sua clínica veterinária e ainda faz trabalho voluntário de resgate de animais em situação de risco. Ísis vai se envolver com Giovanni (Filipe Bragança), filho justamente de Helena (Isabel Teixeira), rival de sua mãe.

– Filha de Adriana (Thalita Carauta), é uma jovem comprometida, que ajuda a mãe em sua clínica veterinária e ainda faz trabalho voluntário de resgate de animais em situação de risco. Ísis vai se envolver com Giovanni (Filipe Bragança), filho justamente de Helena (Isabel Teixeira), rival de sua mãe. Marlene (Maria Ceiça) – Alto astral, é tia de Adriana (Thalita Carauta) e apoia muito a sobrinha. É a única a conhecer a verdade sobre a paternidade de Ísis (Rayssa Bratillieri).

– Alto astral, é tia de Adriana (Thalita Carauta) e apoia muito a sobrinha. É a única a conhecer a verdade sobre a paternidade de Ísis (Rayssa Bratillieri). Carlinhos (Luciano Mallmann) – Parceiro de Ísis (Rayssa Bratillieri) no trabalho voluntário de resgate de animais em situação de risco

Núcleo de Renée

Wagner (César Mello) – Marido de Renée (Maria Clara Spinelli) e pai de Tony (Richard Abelha) e de Vic (Bia Santana). Parece amar a esposa e os filhos, mas desaparece levando tudo, deixando Renée e os filhos apenas com dívidas.

– Marido de Renée (Maria Clara Spinelli) e pai de Tony (Richard Abelha) e de Vic (Bia Santana). Parece amar a esposa e os filhos, mas desaparece levando tudo, deixando Renée e os filhos apenas com dívidas. Tony (Richard Abelha) – Filho de Wagner (César Mello) e enteado de Renée (Maria Clara Spinelli), a quem ama como mãe. É um rapaz bom, mas que após o abandono do pai começa a ter atitudes questionáveis. Vai se interessar por Ísis (Rayssa Bratillieri).

– Filho de Wagner (César Mello) e enteado de Renée (Maria Clara Spinelli), a quem ama como mãe. É um rapaz bom, mas que após o abandono do pai começa a ter atitudes questionáveis. Vai se interessar por Ísis (Rayssa Bratillieri). Vic (Bia Santana) – Filha mais nova de Wagner (César Mello). Assim como o irmão, tem muito amor pela madrasta, Renée (Maria Clara Spinelli).

– Filha mais nova de Wagner (César Mello). Assim como o irmão, tem muito amor pela madrasta, Renée (Maria Clara Spinelli). Marcia (Mary Sheila) – Ex-mulher de Wagner (César Mello), mãe de Tony (Richard Abelha) e Vic (Bia Santana). Vai tentar se reaproximar dos filhos.

– Ex-mulher de Wagner (César Mello), mãe de Tony (Richard Abelha) e Vic (Bia Santana). Vai tentar se reaproximar dos filhos. Érica (Monique Alfradique) – Personal trainer, é irmã de Renée (Maria Clara Spinelli) e casada com Edu (Luís Navarro). Desconfia das traições do marido, mas prefere acreditar que ele é fiel. É alvo do amor platônico de Mário (Lázaro Ramos).

– Personal trainer, é irmã de Renée (Maria Clara Spinelli) e casada com Edu (Luís Navarro). Desconfia das traições do marido, mas prefere acreditar que ele é fiel. É alvo do amor platônico de Mário (Lázaro Ramos). Edu (Luís Navarro) – Assim como a esposa, Érica (Monique Alfradique), é personal trainer. Melhor amigo de Mário (Lázaro Ramos), é um conquistador compulsivo e conta com a sua ajuda do para esconder de Érica suas traições. Não se dá bem com a cunhada, Renée (Maria Clara Spinelli).

César Mello é Wagner em 'Elas por Elas'. Foto: Léo Rosario/Globo/Divulgação

Núcleo de Natália

Pedro (Caian Zattar/Alexandre Borges) – Irmão mais velho de Natália (Mariana Santos), quer que a irmã esqueça a obsessão em descobrir quem matou Bruno (Luan Argollo), irmão deles. Vai se envolver com Carol (Karine Teles) a pedido de Natália.

– Irmão mais velho de Natália (Mariana Santos), quer que a irmã esqueça a obsessão em descobrir quem matou Bruno (Luan Argollo), irmão deles. Vai se envolver com Carol (Karine Teles) a pedido de Natália. Dra. Lígia (Paula Burlamaqui) - Psiquiatra de Natália.

- Psiquiatra de Natália. Cláudia (Maiara Astarte) – Trabalha na casa de Natália e Pedro.

Núcleo de Carol