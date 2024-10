Recorde: ‘Lobos’, com Brad Pitt e George Clooney, é o filme mais visto da história da Apple TV+

Lobos, comédia de ação que reúne as estrelas Brad Pitt e George Clooney, se tornou o filme mais assistido na plataforma Apple TV+. De acordo com o site Collider, o lançamento do longa no último dia 27 aumentou a audiência da plataforma em 30%.

O diretor Jon Watts ao lado de Brad Pitt e George Clooney nas filmagens de Lobos, novo recorde de audiência da Apple TV+ Foto: Apple TV+/Divulgação

A Apple não divulgou os números de seu mais recente sucesso, mas detalhou que o filme dirigido por Jon Watts teve uma performance particularmente boa no Brasil. O País é citado junto com EUA, Reino Unido, Itália, México, Austrália e Alemanha.

O chefe de filmes originais da Apple, Matt Dentler, comentou o sucesso, considerado previsível pela empresa: “Quando George, Brad e Jon vieram com a ideia de Lobos, foi uma decisão muito fácil de tomar. Um filme divertido com dois vencedores do Oscar que todo mundo sabe que são icônicos juntos. Agora, o público decidiu em massa fazer de Lobos parte do seu final de semana, tornando o filme um blockbuster global”.

A aposta da Apple foi alta e certeira, porque, mesmo antes do lançamento, a plataforma já havia garantido uma sequência para Lobos. George Clooney, Brad Pitt e o diretor Jon Watts estão todos alinhados para a continuação, que ainda não tem previsão de estreia anunciada.