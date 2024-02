‘Renascer’: Duda Santos diz que viveu ‘uma semana de luto’ com a morte de Maria Santa na novela

Em uma entrevista ao podcast Papo de Novela, a atriz Duda Santos compartilhou a intensa experiência de interpretar Maria Santa em Renascer, destacando o desfecho marcante da personagem. A morte de Maria Santa após o parto de seu quarto filho não apenas constituiu um momento crítico na trama, mas também tocou profundamente a atriz.

Duda Santos interpreta Maria Santa em 'Renascer' Foto: @dudasantossd

Duda relatou o processo como um período de introspecção e descoberta pessoal. “Essa morte da personagem... Fiquei quase uma semana de luto. É uma personagem com um desenho muito bonito, experimentei lugares que nunca tinha experimentado, conheci uma Maria Eduarda que nem sabia que existia. Eu renasci nessa novela de fato. Me transformou”.

Além disso, ela revelou como a narrativa da novela se entrelaçou com suas próprias experiências, em especial sua jornada em relação à maternidade. “Essa cena me atravessou de um jeito que eu nunca tinha sido atravessada. Lembro de cortar a cena e de continuar chorando na pré-morte, na cena do parto. E meu sonho é ser mãe. Ano passado fiz uma cirurgia bem delicada, estava com um cisto no ovário e, talvez eu não pudesse ser mãe porque o cisto estava muito grande. Fiquei com muito medo. Eu posso ser mãe hoje em dia, ficou tudo bem. Mas me levou para esse lugar do: ‘Ela tá certa. Dar a vida por um filho.’”

Apesar do final trágico da personagem, a atriz enfatizou que a essência de Maria Santa permanecerá presente na novela. “Foi muito difícil me despedir desse momento, dessa personagem, porque agora ela entra em outro lugar. Um lugar divino, conselheiro, santo. Nossa, me despedi de um pedaço de mim.”