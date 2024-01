‘Renascer’: Relembre personagens da 1ª versão da novela que já morreram

Apostando nos remakes das novelas, a Rede Globo estreia Renascer, de Benedito Ruy Barbosa, nesta segunda-feira, 22. A primeira versão da trama, de 1993, tinha um elenco de peso com Fernanda Montenegro, Adriana Esteves, Marcos Palmeira, Antônio Fagundes.

Depois de 30 anos desde a estreia, muitos atores da novela original morreram, como José Wilker, Chica Xavier e Leila Lopes. Relembre, abaixo, quais artistas da primeira versão de Renascer já nos deixaram:

O ator José Wilker esteve na primeira versão de 'Renascer' Foto: José Patricio/Estadão

Cecil Thiré

Cecil Thiré morreu aos 77 anos; ele sofria do Mal de Parkinson. Foto: RENATA JUBRAN / ESTADÃO

Cecil Thiré entrou no andamento da novela para interpretar o delegado Olavo. Ele morreu em 2020, aos 77 anos, após sofrer com Mal de Parkinson. Na época, ele recebeu homenagem dos filhos nas redes sociais. “O que mais forte fica é o amor e união de seus 4 filhos que passaram, cada um da sua maneira, esses últimos anos dele a cuidar. Sou muito grato aos meus irmãos, e sou , mesmo, muito grato ao meu pai. Que belo pai que tive”, escreveu o filho Miguel no Instagram.

Jofre Soares

Com leucemia, Jofre Soares, à esquerda na foto, morreu em agosto de 1996, aos 77 anos. Foto: ARQUIVO ESTADÃO/ESTADAO CONTEUDO

Jofre Soares viveu o Padre Santo na primeira versão de Renascer. O personagem dele estava sempre envolvido com os personagens da região de Ilhéus, na Bahia, onde se passa a novela. Com leucemia, ele morreu em agosto de 1996, aos 77 anos.

Nelson Xavier

Nelson Xavier morreu em 2017, aos 75 anos, após problemas pulmonares. Foto: Estadão

Nelson Xavier interpretou Norberto, dono do local onde tudo acontece na novela. Ele morreu em 2017, aos 75 anos, após problemas pulmonares. Formado no Teatro de Arena, teve papéis marcantes na TV, como na minissérie Lampião e Maria Bonita.

Leila Lopes

Leila Lopes morreu precocemente em São Paulo, aos 50 anos, em 2009. Foto: ROBSON FERNANDJES / ESTADÃO

Na novela, Leila Lopes deu vida à Professora Lu. A atriz morreu precocemente em São Paulo, aos 50 anos, em 2009. Na época, a polícia concluiu que a morte da artista foi suicídio.

Chica Xavier

Chica Xavier morreu em agosto de 2020, aos 88 anos, após um câncer no pulmão. Foto: João Miguel Júnior/TV Globo

Intérprete de Inácia, escudeira de José Inocêncio, Chica Xavier morreu em agosto de 2020, aos 88 anos, após um câncer no pulmão. Na Rede Globo, integrou o elenco de 26 novelas, além de participar de 11 minisséries e dez programas especiais.

Regina Dourado

Regina Dourado morreu em 2012 após um câncer de mama, aos 59 anos. Foto: TV Globo/ Divulgação

Regina Dourado foi Morena em Renascer. Na novela, ela era a esposa de Deocleciono, vivido por Roberto Bonfim. Com 59 anos, ela morreu em 2012 após um câncer de mama. Atuou em dezenas de outros trabalhos na TV, entre eles Tropicaliente (1994), Rei do Gado (1996), Anjo Mau (1997), Andando Nas Nuvens (1999) e Esperança (2002), na Globo.

Gésio Amadeu

Gésio Amadeu morreu vítima da covid-19, em 2020. Foto: Daniela Ramiro / Estadão

Vítima da covid-19, o ator morreu em 2020. Gésio Amadeu ficou conhecido por viver Jupará, escudeiro de José Inocêncio, na primeira versão de Renascer. Amadeu era ator de teatro e televisão, e ficou muito conhecido por seu trabalho em Chiquititas, no SBT, no Sítio do Pica Pau Amarelo, em filmes e em diversas novelas da própria Globo, da TV Bandeirantes e da TV Tupi.

José Wilker

José Wilker foi coronel Belarmino, o vilão da trama. Ele morreu em 2014, aos 69 anos, vítima de um infarto. Foto: TV Globo/ Divulgação

José Wilker foi coronel Belarmino, o vilão da trama. Ele morreu em 2014, aos 69 anos, vítima de um infarto. Como ator, chegou a participar de produções internacionais, atuando até ao lado de Sean Connery no filme O curandeiro da Selva. Frequente comentarista do Oscar na TV, ele também era crítico de cinema.