‘Renascer’: Vestido do casamento da Buba é esquecido no aeroporto e a noiva é surpreendia pela mãe

O último episódio de Renascer, na quinta-feira, 8, foi marcado de tensão quando as amigas de Buba (Gabriela Medeiros), recém-chegadas do Rio de Janeiro, deixam o vestido de noiva no aeroporto. Diante desse contratempo, José Augusto (Renan Monteiro), acompanhado por Décio (Miguel Rômulo) e Eriberto (Pedro Neschling), iniciaram uma busca pelo vestido, mas só encontraram pedaços do traje nupcial.

A mãe de Buba salva seu casamento; episódio emociona. Foto: Reprodução/Rede Globo

PUBLICIDADE “O que eu faço? Eu sequer sei o que fazer! Só quero sentar e chorar... Meu Deus, não acredito que isso está acontecendo!”, lamenta Buba ao telefone, expressando sua angústia. Mas seus pais Meire (Mallu Gali) e Humberto (Guilherme Fontes) chegam em um táxi e a presenteiam com o vestido de casamento da avó de Buba, emocionando a família e resolvendo a crise causada com o sumiço anterior.

“Confesso que não tive tempo de comprar um presente, mas trouxe algo especial... É o vestido...”, revela Meire, e Buba completa: ”... Que minha avó usou no casamento!”.

Em meio à comoção, Kika (Juliane Araújo) prontamente assume a responsabilidade de reorganizar a situação.

Bastidores: a escolha do vestido perfeito

A figurinista Luiza Romar explicou, em entrevista ao Gshow, detalhes da escolha do vestido da avó de Buba. “O maior desafio na escolha do traje foi criar algo autêntico que remetesse ao anos 1970, um “vintage genuíno, e não uma mera reprodução”. A prioridade foi encontrar uma peça fiel ao período, que refletisse o romantismo característico de Buba, de acordo com a figurinista.

O vestido, de um acervo em São Paulo, é uma peça original da época, com detalhes de tecido trabalhados, envelhecimento natural e um tom off-white que conta muitas histórias, harmonizando perfeitamente com a personalidade de Buba e com todo o enredo.

