Renato Aragão está ‘muito triste’ por não ser lembrado no ‘Criança Esperança’: ‘Nem um telefonema’

O Criança Esperança foi transmitido pela Rede Globo nesta segunda-feira, 7, mas uma ausência foi percebida: a de Renato Aragão, um dos idealizadores do projeto. O humorista era um dos principais embaixadores e ‘rostos’ do evento, que surgiu graças ao especial 20 Anos Trapalhões - Criança Esperança. Ele deixou a emissora em 2020.

Lilian Aragão, mulher de Renato, disse que o humorista se sentiu “muito triste” por não ter sido convidado e nem homenageado durante o programa. “Ele participaria com o maior prazer, é um programa que ajudou a criar. Ele se dedicou ao Criança Esperança por quase trinta anos”, comentou ela em entrevista ao F5.

Segundo Lilian, o marido nutriu expectativas de que seria lembrado, mesmo que não fosse um dos apresentadores, após ver anúncios sobre o programa. “Achou que seria lembrado, mas não deram nem um telefonema”, lamentou.

Renato Aragão lamentou não ter sido convidado para o 'Criança Esperança' deste ano. Foto: Matheus Cabral/TV Globo/Divulgação

O Criança Esperança deste ano foi apresentado por Marcos Mion e Ivete Sangalo e reuniu convidados como Xuxa, Angélica, Eliana, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Chitãozinho e Xororó, Péricles, Alcione e Preta Gil.

Às vésperas de apresentar o programa, durante o quadro Isso a Globo Não Mostra, do Caldeirão com Mion, Marcos Mion relembrou a importância de Renato para o projeto ao reagir à cena em que o humorista subiu nos braços do Cristo Redentor.

“Neste ano, 2023, em que eu subo ao palco principal do Criança Esperança, ver uma imagem como essa é muito inspirador. A gente tem que agradecer esse cara aqui [Renato Aragão] muito, por toda a história dele no Criança Esperança e tudo que ele representa. Criança Esperança, para mim, é Renato Aragão. É Xuxa, também. São esses ícones da nossa vida”, comentou o apresentador.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais