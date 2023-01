Resumo das novelas desta terça-feira, 10

Em Família (Globo / 21h15)

Virgílio se mantém irredutível na decisão de continuar separado de Helena. Clara e Marina conversam sobre um possível relacionamento entre elas, deixando Vanessa enfurecida.

Geração Brasil (Globo / 19h35)

A Navegabeat canta no programa. Brian pede para Jonas contar seu segredo para Pamela. Acontece um acidente de carro. Um aplicativo é disponibilizado para que os internautas participem do desafio final do concurso Geração Brasil.

Meu Pedacinho de Chão (Globo / 18h25)

Gina aparece de vestido e maquiada por Juliana, surpreendendo seus pais e Ferdinando com sua beleza. Serelepe elogia o desempenho de Zelão na leitura. Ferdinando e Gina chegam ao gabinete do prefeito e aguardam atendimento.

Malhação (Globo / 17h55)

Anita e Ben ajudam Sidney com um novo plano. Martin surpreende a todos com seu bem-estar. A banda de Giovana é convidada para a abertura do show de um cantor de sucesso. Vinicius beija Meg. Chega a hora da estreia do musical.

Vitória (Record / 21h15)

Sabrina informa que Jorge terá que retornar a delegacia e diz a Ramiro que ele parece querer proteger Artur. Bernardo diz a Gregório que sabe o porque dele ter passado mal ao encontrar Artur. Em conversa pelo computador com Rebeca, Vinícius acha que seu pai Tadeu tem uma amante. Ao chegar para ver Diana, acidentada, Artur é impedido por Analice.

Chiquititas (SBT / 20h30)

Thiago entra na sala da turma de Janjão durante o recreio e coloca cola na cadeira dele e de André. Mosca acaba na diretoria, pois Janjão e André o acusam. Bia tenta devolver o pingente de Mili escondida, mas todas as chiquititas a veem. Matilde recebe mais uma carta anônima pedindo que ela vá a igreja.

**Os resumos estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.