Rita Lee: relembre homenagem emocionante à cantora no ‘Altas Horas’

A cantora e compositora Rita Lee, que morreu nesta terça-feira, 9, recebeu uma homenagem ainda em vida no programa Altas Horas, da Rede Globo, apresentado por Serginho Groisman. A artista acompanhou toda a atração dedicada à ela, exibida em 15 de março em tempo real, direto de sua casa, acompanhada do parceiro de vida e de música, o marido Roberto de Carvalho.

Neste programa, que inclusive marcou a inauguração de um palco com seu nome, estavam presentes seu filho, Beto Lee, Céu, Fernanda Abreu, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Paula Toller, Paulo Ricardo, Tiago Iorc, Tico Santo Cruz, Tom Zé e Zezé Motta. Beto Lee sobiu ao palco interpretando a música Orra Meu.

A cantora Céu comentou a importância de Rita Lee em sua carreira. “Se eu estou aqui, é por conta dessa mutante, que aprontou tanto em nossas vidas e fala tanto aos nossos corações, e se o feminismo existe, é porque Rita estava ali praticando”, disse. Luísa Sonza exaltou Rita: “Eu como artista e como mulher já falei para ela o quanto ela foi e é importante para a gente. Por ter sido disruptiva e corajosa, por fazer o que queria fazer”.

Roberto de Carvalho e Rita Lee ao assistir 'Altas Horas' em homenagem à cantora Foto: Instagram/@roberto_de_carvalho

No Palco Rita Lee, Luísa Sonza cantou Amor e Sexo; Céu interpretou Chega Mais; Fernanda Abreu ficou com Jardins da Babilônia; Manu Gavassi, com Esse Tal de Rock and Roll; Paula Toller, Agora Só Falta Você; Paulo Ricardo, Mamãe Natureza; Tiago Iorc, Mania de Você; Tom Zé, 2001; e Zezé Motta, Saúde.

Serginho Groisman e Paula Toller no Altas Horas em homenagem a Rita Lee/ Foto Mauricio Fidalgo-Globo

A cantora Rita Lee morreu aos 75 anos, em casa. O velório, aberto ao público, será nesta quarta-feira, 10, das 10h às 17h, no Planetário, no Parque do Ibirapuera. O corpo da artista será cremado em uma cerimônia restrita à família.