Rodrigo Simas diz que relação de seu personagem em ‘Renascer’ com Buba será de ‘acolhimento’

O ator, que tinha apenas dois anos de idade quando a novela foi ao ar pela primeira vez, diz que não quis ter muitas informações sobre quem era o Zé Venâncio de 30 anos atrás, interpretado pelo ator Taumaturgo Ferreira.

Simas diz que se limitou a assistir a apenas dois capítulos da novela original. Preferiu, segundo ele, achar o próprio caminho a partir do texto e da orientação da direção da novela, comandada por Gustavo Fernández. Tampouco conversou com Luperi, o autor de Renascer, mas acredita que estão “alinhados” na construção do personagem.

Foi assim quando interpretou recentemente o cantor Chitãozinho na série As Aventuras de José e Durval, disponível na Globoplay. Ele e o irmão, Felipe Simas, só tiveram contato com Chitão e Xororó já no final das gravações. “Foi um ponto positivo para nós. Então, segui pelo mesmo caminho”, diz.