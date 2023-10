Roque, assistente do palco do Silvio Santos e do SBT, tem piora e volta para a UTI

O assistente de palco do Silvio Santos e do SBT, Gonçalo Roque, 86, teve uma piora no quadro clínico e precisou retornar para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

Gonçalo Roque, assistente do palco do Silvio Santos e do SBT Foto: @janildanogueira via Instagram /Divulgação

De acordo com informações do boletim médico divulgado nesta terça-feira, 10, Roque passou por um procedimento de cateterismo, que identificou lesões que deverão ser tratadas clinicamente. Além disso, o assistente de palco precisará ser avaliado pela equipe de neurologia.

“O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Gonçalo Roque apresentou piora no quadro clínico e passou por um procedimento de cateterismo, que identificou lesões que serão tratadas clinicamente. O paciente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e será avaliado também pela equipe de neurologia”, informa o boletim.

Para o Estadão, Janilda Nogueira, mulher do Roque, contou que a internação ocorreu após do assistente do palco sofrer outro desmaio no hospital. “O Roque está na UTI, ele está com um cateter ligado 24h. Ele está super bem, são, conversando”, diz. “É que ele teve outro desmaio e ele precisa estar em um lugar que precisa ser monitorado 24h”, disse.

O famoso animador do SBT foi internado na terça-feira, 3, depois de sofrer um desmaio em casa. Nas redes sociais, Janilda Nogueira, compartilhou um vídeo do marido no hospital, antes da sua volta para a UTI. Ainda com trajes médicos, o assistente do palco aparece caminhando no quarto.

Em junho de 2018, Roque chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em São Paulo, após passar mal, ter vômitos e febre, mas recebeu alta no dia seguinte. Em 2017, ele também foi internado devido a um quadro de bronquite.